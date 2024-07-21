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سياسةشمال أمريكا

روسيا تعلن اعتراض قاذفات أمريكية في القطب الشمالي

٢١ يوليو ٢٠٢٤

كشفت موسكو أن سلاحها الجوي اعترض قاذفات أمريكية قالت إنها اقتربت من أجوائها على الحدود بين البلدين في القطب الشمالي. وكثيرا ما ينفذ الجيش الأمريكي طلعات جوية فوق مياه دولية يقول إنها مجال جوي محايد وفقا للقانون الدولي.

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أرشيف: طائرتان حربيتان روسيتان من طراز سوخوي 30
أرشيف: طائرتان حربيتان روسيتان من طراز سوخوي 30 (موسكو، 17 يوليو 2021)صورة من: Sergei Karputkhin/ITAR-TASS/IMAGO

أعلنت  روسيا اليوم الأحد (21 يوليو/ تموز 2024) إرسال طائرات مقاتلة لمنع  قاذفتين أمريكيتين  استراتيجيتين من عبور حدودها فوق بحر بارنتس في القطب الشمالي. ويجري سلاح الجو الأمريكي طلعات جوية فوق المياه الدولية هناك في تدريبات روتينية. غير ان موسكو ردت بقوة على التدريبات في الأشهر القليلة الماضية وحذرت في حزيران/ يونيو الماضي من أن طلعات المسيرات الأميركية فوق البحر الأسود قد تؤدي إلى اشتباك عسكري "مباشر".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الأحد إرسال طائرات مقاتلة لاعتراض "هدف جوي يقترب من حدود روسيا الاتحادية". وأضافت أن "طواقم المقاتلات الروسية حددت الهدف الجوي بأنه قاذفتان استراتيجيتان طراز بي-52 إتش تابعتان لسلاح الجو الأمريكي".

مناورات عسكرية جديدة واسعة النطاق بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، لمواجهة الصين وكوريا الشمالية.

وتابعت "مع اقتراب المقاتلات الروسية، صححت القاذفتان الأمريكيتان الاستراتيجيتان مسارهما وابتعدتا (...) من الحدود مع روسيا". وفي حزيران/ يونيو الماضي، اتهمت موسكو الولايات المتحدة باستخدام طلعات مسيراتها الاستطلاعية فوق مياه محايدة في البحر الأسود  لمساعدة أوكرانيا في ضرب شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمها. وقالت إن الطلعات الجوية زادت من خطر حدوث "مواجهة مباشرة" بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، وأن جيشها تلقى تعليمات بإعداد "رد عملياتي".

ح.ز/ع.غ (أ.ف.ب)

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