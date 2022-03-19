روسيا تعلن استخدام صواريخ "كينجال" وأوكرانيا تطالب بـ"اسلحة مناسبة"

ذكر سلاح الجو الروسي أنه دمر ترسانة صواريخ في منطقة ايفانو-فرانكيفسك الأوكرانية بصاروخ أسرع من الصوت. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت (19 آذار/مارس 2022)، إن الصاروخ "كينجال" (الخنجر) ضرب ودمر مستودع ذخيرة تحت الأرض في ديلياتين بجنوب غرب أوكرانيا أمس الجمعة.



ولم يتسن التحقق من المعلومة، ولكنها إذا كانت صحيحة فسوف تكون المرة الأولى التي تتحدث فيها روسيا منذ بداية الحرب عن استخدام صاروخها الباليستي الجديد جو-أرض. وقالت الوزارة إنها المرة الأولى التي يستخدم فيها الصاروخ على الإطلاق في القتال. وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية الروسية للأنباء أن هذا النوع من الصواريخ لم يستخدم من قبل إلا في عدة مناورات منذ أول اختبار ناجح له في العام 2018.



ويتم إطلاق صواريخ "كينجال" من مقاتلات "إم أي إف-31"، ويمكنها ضرب أهداف على مسافة تصل لألفين كيلومتر، وفقاً لروسيا. وتتجاوز سرعة الصواريخ سرعة الصوت بمرات عدة، ويمكن أن تبلغ سرعتها أكثر من ستة آلاف كيلومترات في الساعة. وتفيد موسكو بأن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.

وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت أيضاً مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية باستخدام نظام صاروخي ساحلي، حسبما أفادت الوكالة الروسية. وكان مسؤول أوكراني قد اتهم روسيا باستهداف مطار مدينة لفيف غرب أوكرانيا.



مشاهدة الفيديو 02:18 نحو 2000 سيارة تغادر مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة



ووسط تكثيف روسيا هجماتها على عدة مدن أوكرانية، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها فقدت الوصول إلى بحر آزوف "مؤقتاً" بعد إحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر.



يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، ايرينا فيريشتشوك، اليوم السبت إنشاء عشرة ممرات هروب للسكان المدنيين المحاصرين في مناطق الحرب. وأوضحت فيريشتشوك أن أحد هذه الممرات يقود إلى الخروج من مدينة ماريوبول في الجنوب، التي تشهد معارك عنيفة منذ أيام، باتجاه مدينة زاخبوريششيا. وأضافت فيريشتشوك أن من المنتظر نقل اللاجئين هناك من محطة برنديانسك الوسيطة على متن حافلات، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم مساعدات عينية لهم أيضاً.

من جهته دعا عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، الحلفاء الغربيين، لمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال الملاكم المحترف السابق، في مقابلة مع صحيفة (كوريير ديلا سيرا) اليوم السبت: "من فضلكم، ادعمونا"، وتابع: "نحن قادرون على إغلاق مجالنا الجوي بأنفسنا. لكن نحتاج، بالتأكيد، إلى الحصول على الأسلحة المناسبة". وذكر كليتشكو أن كييف سجلت حتى الآن مقتل 200 مدني. ومازال حوالي مليوني ساكن بالمدينة.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)