 روسيا تعلن استئناف التزامها باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.11.2022

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روسيا تعلن استئناف التزامها باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنهاء تعليق اتفاق تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود. وأكدت الوزارة إأه بوساطة تركية، تعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الممر البحري في شن هجمات ضد روسيا.

حقل حبوب بالقرب من كراماتورسك الأوكرانية (اسابع من يوليو/ تموز 2022)

حقل حبوب بالقرب من كراماتورسك الأوكرانية (اسابع من يوليو/ تموز 2022)

قالت روسيا اليوم (الأربعاء الثاني نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا التي تمزقها الحرب، بعد تعليقها في مطلع الأسبوع في خطوة هددت بتفاقم الجوع على مستوى العالم. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تلقت ضمانات مكتوبة من كييف بعدم استخدام ممر الحبوب بالبحر الأسود في العمليات العسكرية ضد روسيا. وجاء في بيان الوزارة "الاتحاد الروسي يرى أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي كافية على ما يبدو وسيستأنف تنفيذ الاتفاق".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار بأن الاتفاق الذي أبرم في 22 يوليو/ تموز بوساطة تركيا والأمم المتحدة سيستأنف اعتبارا من منتصف يوم الأربعاء. وأضاف أردوغان "نقل الحبوبسيستمر حسب المتفق اعتبارا من الساعة 1200 ظهرا اليوم".

وعلقت روسيا مشاركتها في الاتفاق مطلع الأسبوع، قائلة إنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم على أسطولها هناك. وقالت أوكرانيا إن هذه ذريعة كاذبة. وقالت مصادر معنية بصادرات الحبوب إن السفن واصلت نقل الحبوب الأوكرانية عبر الممر على الرغم من التعليق، لكن ليس من المرجح أن يستمر ذلك لفترة طويلة لأن شركات التأمين لم تصدر عقودا جديدة بسبب قرار روسيا.

الحبوب الأوكرانية.. هل تعود مجددا؟

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق إنه ينبغي على العالم الرد بحزم على أي محاولات روسية لتعطيل ممر تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي أغلق بعد غزو موسكولأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. وفاقم الحصار الروسي أزمة نقص الغذاء وارتفاع تكلفة المعيشة في الكثير من البلدان، نظرا لأن أوكرانيا واحدة من أكبر موردي الحبوب والبذور التي تستخرج منها الزيوت في العالم.

وفي كلمة عبر الفيديو في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، قال زيلينسكي إن السفن لا تزال تنطلق من الموانئ الأوكرانية محملة بالشحنات بفضل جهود تركيا والولايات المتحدة. وقال زيلينسكي "لكن هناك حاجة إلى دفاع قوي وطويل الأمد عن ممر الحبوب". وأضاف "يجب أن تدرك روسيا بوضوح أنها ستواجه ردا عالميا قاسيا حال اتخاذ أي خطوات لتعطيل صادراتنا الغذائية ... من الواضح أن الأمر هنا يمس حياة عشرات الملايين".

ويهدف اتفاق الحبوب إلى المساعدة في تجنب المجاعة في البلدان الأشد فقرا عبر ضخ المزيد من القمح وزيت دوار الشمس والأسمدة في الأسواق العالمية وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار. ويستهدف الاتفاق العودة إلى مستوى ما قبل الحرب بتصدير خمسة ملايين طن متري من أوكرانيا كل شهر.

ح.ز/ ع.ش (رويترز)

 

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