روسيا تعلن إحباطها لهجومين بطائرات مسيرة أوكرانية على موسكو

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وزارة الدفاع الروسية تقول إنها أحبطت هجوماً على موسكو بطائرات مسيرة أوكرانية دون وقوع إصابات، فيما لم تعلق كييف على الحادث حتى الآن.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للزعماء الأفارقة إن موسكو تحترم اقتراحهم للسلام مع أوكرانيا وتدرسه بعناية، مضيفاً أن بلاده ستزيد امدادات الحبوب لأفريقيا وشطبت ديوناً بقيمة 23 مليار دولار على دول القارة.
عاد اسم مدينة جدة للظهور مجددا. فبعد استضافتها لمحادثات حول السودان، ذكر تقرير صحفي أن المدينة السعودية ستستضيف جولة محادثات بشأن أوكرانيا مطلع شهر أغسطس لن تشارك فيها روسيا. السعودية لم تؤكد أو تنفي استضافتها للمحادثات.
أعلنت موسكو أن هجوماً ليلياً بطائرات أوكرانية بلا طيار على موسكو استدعى إغلاق مطار العاصمة الدولي فترة وجيزة. فيما استهدف هجومان صاروخيان روسيان مدينتي سومي وزابوريجيا وأسفرا عن مقتل مدنيين.
سافر عشرات المتطرفين من ألمانيا إلى جبهات القتال منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، استناداً إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على استفسار منها.
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