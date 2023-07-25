 روسيا تعلن إحباطها لهجومين بطائرات مسيرة أوكرانية على موسكو | DW الأخبار | DW | 30.07.2023

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روسيا تعلن إحباطها لهجومين بطائرات مسيرة أوكرانية على موسكو

وزارة الدفاع الروسية تقول إنها أحبطت هجوماً على موسكو بطائرات مسيرة أوكرانية دون وقوع إصابات، فيما لم تعلق كييف على الحادث حتى الآن.

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