روسيا تعترض وتهدد.. ما الرسائل من مناورات أمريكا واليابان؟

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مناورات أمريكية مع اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين تثير قلق الصين وروسيا وتستفز كوريا الشمالية. ما هي رسائل واشنطن وحلفائها من هذه المناورات؟ هل يصل تحالف واشنطن مع هذه الدول إلى إنشاء ناتو آسيوي؟ وكيف سترد الصين؟
ضيفا الحوار:
- د. أحمد قنديل: رئيس وحدة الدراسات الدولية وخبير الشؤون الآسيوية في مركز الأهرام للدراسات
- د. نبيل ميخائيل: أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن
إعداد وتقديم:
- عارف جابو
- خلدون زين الدين