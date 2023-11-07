روسيا تعترض وتهدد.. ما الرسائل من مناورات أمريكا واليابان؟

مثير للجدل.. ما موقف روسيا من الحرب بين إسرائيل وحماس؟

هجمات معادية للسامية في داغستان واستقبال كبار مسؤولي حماس في موسكو، أما بوتين فيلوم الغرب ويحمله مسؤولية التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. إنه موقف مثير للجدل، فكيف يمكن تفسيره يا تُرى؟