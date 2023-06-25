روسيا تطور سلاحا قديما لا ترصده الرادارات الأوكرانية

قائد فاغنرـ السجين السابق الذي صعد إلى القمة ثم تمرد على بوتين

سمحت الحرب ضد أوكرانيا لقائد مجموعة فاغنر بفرض نفسه لاعبا أساسيا في روسيا. ومنذ أشهر يخوض صراعا على السلطة مع قيادة الجيش الروسي، لكن يبدو أن هذا الرجل المتهور الذي يصعب التنبؤ بتحركاته، قد تجاوز خط اللاعودة.