 روسيا تطور سلاحا قديما لا ترصده الرادارات الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 26.06.2023

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روسيا تطور سلاحا قديما لا ترصده الرادارات الأوكرانية

روسيا تطور سلاحا قديما قادرةعلى التخفي أمام الرادار ويشكل تحديا أمام الجيش الأوكراني

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US President Joe Biden (L) walks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky ahead of a working session on Ukraine during the G7 Leaders' Summit in Hiroshima on May 21, 2023. (Photo by Susan Walsh / POOL / AFP) (Photo by SUSAN WALSH/POOL/AFP via Getty Images)

زيلينسكي وبايدن يناقشان تمرد فاغنر وشويغو يزور الجبهة 26.06.2023

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير دفاعه إنهما أجريا سلسلة من الاتصالات مع حلفاء كييف لمناقشة "ضعف" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والخطوات الهجومية المضادة القادمة لأوكرانيا.

16.06.2023 Egypt's Prime Minister Mustafa Madbuly, Senegal's President Macky Sall, President of the Union of Comoros Azali Assoumani, Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy, South African President Cyril Ramaphosa and Zambia's President Hakainde Hichilema walk to attend a joint press conference, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine June 16, 2023. REUTERS/Valentyn Ogirenko

بعد لقائه قادة أفارقة في كييف .. زيلينسكي يرفض أي تفاوض مع موسكو 16.06.2023

"السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة"، هكذا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقاء وفد الوساطة الأفريقية، الذي يزور كييف لبحث وقف الحرب.

A truck transports a tank of Wagner private mercenary group along M-4 highway, which links the capital Moscow with Russia's southern cities, near Voronezh, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Stringer

تغطية مباشرة... قائد فاغنر يعلن إعادة مقاتليه إلى قواعدهم "لتجنب إراقة الدماء" 24.06.2023

بيلاروسيا تعلن نجاح وساطتها في خفض التوتر في روسيا، وأنّ قائد مجموعة فاغنر يفغني بريغوجين وافق على "وقف تحرّكات" مقاتليه وانسحابهم إلى قواعدهم حقنا للدماء.

UKRAINE, DONETSK REGION - MARCH 3, 2023: Seen in this video screen grab is PMC Wagner founder Yevgeny Prigozhin as he appears in a video address to call on Ukraine s president Zelensky to let children and the elderly leave the town of Artyomovsk Bakhmut. Contolled by the Armed Forces of Ukraine, the town is an important railway junction which plays a crucial role for supplying Ukrainian troops in Donbass. Heavy fighting is taking place for control over the town. Video screen grab. Best possible quality. Konkord Company Press Service/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY 57665279

قائد فاغنرـ السجين السابق الذي صعد إلى القمة ثم تمرد على بوتين 24.06.2023

سمحت الحرب ضد أوكرانيا لقائد مجموعة فاغنر بفرض نفسه لاعبا أساسيا في روسيا. ومنذ أشهر يخوض صراعا على السلطة مع قيادة الجيش الروسي، لكن يبدو أن هذا الرجل المتهور الذي يصعب التنبؤ بتحركاته، قد تجاوز خط اللاعودة.