روسيا تطور سلاحا قديما لا ترصده الرادارات الأوكرانية

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روسيا تطور سلاحا قديما قادرةعلى التخفي أمام الرادار ويشكل تحديا أمام الجيش الأوكراني
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير دفاعه إنهما أجريا سلسلة من الاتصالات مع حلفاء كييف لمناقشة "ضعف" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والخطوات الهجومية المضادة القادمة لأوكرانيا.
"السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة"، هكذا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقاء وفد الوساطة الأفريقية، الذي يزور كييف لبحث وقف الحرب.
بيلاروسيا تعلن نجاح وساطتها في خفض التوتر في روسيا، وأنّ قائد مجموعة فاغنر يفغني بريغوجين وافق على "وقف تحرّكات" مقاتليه وانسحابهم إلى قواعدهم حقنا للدماء.
سمحت الحرب ضد أوكرانيا لقائد مجموعة فاغنر بفرض نفسه لاعبا أساسيا في روسيا. ومنذ أشهر يخوض صراعا على السلطة مع قيادة الجيش الروسي، لكن يبدو أن هذا الرجل المتهور الذي يصعب التنبؤ بتحركاته، قد تجاوز خط اللاعودة.
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