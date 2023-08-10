روسيا تطلق مركبة لاستكشاف القمر بعد غياب دام نصف قرن

مع انطلاق مهمة أرتميس .. من يمتلك القمر؟

تتفق الدول على أنه لا ينبغي لأحد أن يمتلك مساحات خاصة تابعة لها في الفضاء، لكن المناقشات القانونية حول امتلاك وبيع المواد المستخرجة من القمر والكواكب وتوابعها سرعان ما أصبحت نقاط توتر قد تتصاعد في الفترة المقبلة.