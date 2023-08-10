روسيا تطلق مركبة لاستكشاف القمر بعد غياب دام نصف قرن

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بعد غياب دام 5 عقود أطلقت روسيا مركبة إلى القمر من أجل استكشاف طبيعته والبحث عن ماء . المهمة صعبة ، حيث لم تنجح سوى الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفيتي في هذه المهمة.
بحسب اتفاق يعود لعام 1979، لا يجوز أن يصبح القمر ملكا لأي دولة أو شخص أو جهة. لكن القوى الفضائية الكبرى لم تصدق على الاتفاق. ومع إطلاق روسيا مركبة إلى سطح القمر، يأتي السؤال حول أهمية القمر وما به من كنوز بالنسبة للبشر.
أطلقت الصين سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" حاملة ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية في مهمة تستغرق خمسة أشهر وتشمل إجراء اختبارات وتجارب واسعة النطاق في المدار في مختلف المجالات.
أعلنت شركة آي.سبيس اليابانية الناشئة فشل محاولتها لإنزال أول مركبة فضائية تابعة لشركة خاصة على سطح القمر بعد فقد الاتصال بالمركبة هاكتو-آر ميشن 1 (إم1)، مما دفع الشركة لاستنتاج أن المركبة ارتطمت على الأرجح بسطح القمر.
تتفق الدول على أنه لا ينبغي لأحد أن يمتلك مساحات خاصة تابعة لها في الفضاء، لكن المناقشات القانونية حول امتلاك وبيع المواد المستخرجة من القمر والكواكب وتوابعها سرعان ما أصبحت نقاط توتر قد تتصاعد في الفترة المقبلة.
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