 روسيا تطلق مركبة لاستكشاف القمر بعد غياب دام نصف قرن | DW الأخبار | DW | 11.08.2023

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روسيا تطلق مركبة لاستكشاف القمر بعد غياب دام نصف قرن

بعد غياب دام 5 عقود أطلقت روسيا مركبة إلى القمر من أجل استكشاف طبيعته والبحث عن ماء . المهمة صعبة ، حيث لم تنجح سوى الولايات المتحدة والصين والاتحاد السوفيتي في هذه المهمة.

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A view shows a heavily damaged residential building hit by a Russian missile, amid Russia's attack on Ukraine, in Uman, Cherkasy region, Ukraine April 28, 2023. Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

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30.07.2023 Chairperson of Economic Community of West African States (ECOWAS) and President of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, reacts while addressing the ECOWAS head of states and government in Abuja on July 30, 2023. West African leaders were to meet on Sunday for a crisis summit on the coup in Niger, where protesters tried to storm the French embassy after the junta warned of an imminent military intervention. In the third coup to fell a leader in Africa's restive Sahel region in as many years, Niger's elected president, Mohamed Bazoum, has been held by the military since Wednesday. (Photo by Kola SULAIMON / AFP) (Photo by KOLA SULAIMON/AFP via Getty Images)

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09.08.2023+++ August 9, 2023, Kohala Ranch, Hawaii, USA: Drought and high winds from Hurricane Dora are causing fires across Hawaii and are prompting evacuations across the state. A wildfire burns near Kohala Ranch at the 6-7 mile marker of Akoni Pule Highway on the Big Island in this image posted by on Facebook on August 8, 2023. Kohala Ranch USA - ZUMA 20230809_new_z03_033 Copyright: xSenatorxTimxRichardsx

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TOPSHOT - The waxing gibbous moon rises behind trees on a hill in Jindayris, in the rebel-held part of Syria's northwestern province of Aleppo, on July 31, 2023 a day ahead of the sturgeon supermoon. (Photo by Rami al SAYED / AFP)

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A Long March rocket carrying a crew of Chinese astronauts in a Shenzhou-16 spaceship lifts off from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwestern China, Tuesday, May 30, 2023. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

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أطلقت الصين سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" حاملة ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية في مهمة تستغرق خمسة أشهر وتشمل إجراء اختبارات وتجارب واسعة النطاق في المدار في مختلف المجالات.

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Astronaut James Irwin (1930-1991) gives a salute on the Moon, 1971. Irwin, pilot of the Lunar Module, gives a military salute while standing beside the deployed U.S. flag during the Apollo 15 lunar surface extravehicular activity at the Hadley-Apennine landing site. The flag was deployed toward the end of EVA-2. The Lunar Module Falcon is partially visible on the right. Hadley Delta in the background rises approximately 4,000 metres (about 13,124 feet) above the plain. The base of the mountain is approximately 5 kilometers (about 3 statute miles) away. This photograph was taken by David R Scott, commander of the Apollo 15 mission.

مع انطلاق مهمة أرتميس .. من يمتلك القمر؟ 17.11.2022

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