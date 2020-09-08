 روسيا تطلب المشاركة في تحقيق ″تسميم″ نافالني.. وألمانيا ترّد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.09.2020

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روسيا تطلب المشاركة في تحقيق "تسميم" نافالني.. وألمانيا ترّد

أعربت روسيا عن رغبتها في حضور فريق لها خلال التحقيق الألماني الذي يُجرى لزعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني، بعد تحسن حالته الصحية، وردّت برلين على الطلب الروسي وكثفت تدابيرها لتأمين الأدلّة.

Deutschland Berliner Charite (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

مستشفى شاريتي الذي تلقى فيه أليكسي نافالني علاجا مكثفا إثر تسميمه في روسيا

ردت ألمانيا على طلب روسيا المشاركة في التحقيق بخصوص نافالني بالقول إن "روسيا لديها المعلومات الكافية لبدء تحقيقاتها الخاصة بتهمة الشروع في القتل"، في قضية تعرّض نافالني للتسميم باستخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك" وفق ما أكده خبراء ألمان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة (11 سبتمبر أيلول 2020) في برلين إن روسيا لديها "كل ما هو ضروري لإجراء التحقيقات"، مضيفاً أن "الحكومة الألمانية بدأت خطوات لتأمين الأدلة، والتي لم تكتمل بعد"، مشيرا في ذلك إلى ضرورة مراعاة "التزامات السرية".

وجاء الرد الألماني بعد بيان للداخلية الروسية، قالت فيه إنها "سوفتطلبالسماحلمحققينوخبراءروسبالحضورخلال إجراءات التحقيق الألمانية الخاصة بنافالني"، رغم أن موسكو رفضت سابقا إجراء تحقيق، مكتفية بالقول إن خبراءها لم يجدوا دليلا على التسمم، وإن على برلين دعم كلامها بدليل واضح.

وأكدت الداخلية الروسية أن طلب إرسال محققين روس يشمل كذلك اختصاصياً روسيًا، فضلاً عن طلبها الإذن من ألمانيا لأجل طرح أسئلة جديدة توضيحية، حول وضعية نافالني الذي تم نقله جوا إلى مستشفى في برلين الشهر الماضي بتدخل من الحكومة الألمانية.

مختارات

قال دونالد ترامب إنه ينبغي للولايات المتحدة النظر "بجدية بالغة" في اشتباه تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني لكنه أوضح أن إدارته لم تصل بعد إلى أي دليل، مستدركاً: "ليس لدي سبب للشك في التقييم الألماني".

حذرت هيئة اقتصادية في ألمانيا من وقف مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، الذي من المقرر أن ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، فيما نددت روسيا بما أسمته "حملة تضليل" تهدف الى فرض عقوبات جديدة عليها.

في مؤشر جديد على تصاعد حدة التراشق اللفظي بين موسكو وبرلين على خلفية "تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، أعلنت موسكو أن خارجيتها تنتظر السفير الألماني لديها لإطلاعها على "أدلة" الفحوص المخبرية.

استفاق المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي تقول ألمانيا إنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" من غيبوبة مستحثة طبياً وفصل عن جهاز التنفس، حسب مستشفى شاريتيه برلين. لكن ماذا عن الآثار المحتملة طويلة المدى لما تعرض له؟

كما أبرزت الداخلية الروسية أن الشرطة تتبعت تحركات نافالني وكذلك المشروبات التي احتساها قبل أن يشعر بتوعك شديد في سيبيريا الشهر الماضي. وأشارت إلى أنها أدرجت فندقا ومطعما وشقة ومقهى زاره نافالني، وقالت إنه شرب نبيذا ومشروبا كحوليا آخر.

كما صرّحت الداخلية الروسية أن الشرطة استجوبت خمسة من ستة أشخاص قالت إنهم رافقوا نافالني عندما شعر بالتعب. وأضافت أنها تبحث عن شاهدة سادسة تدعى مارينا بيفتشيخ وهي مقيمة في المملكة المتحدة وسافرت إلى ألمانيا في 22 أغسطس آب، وقالت إنه يجري حاليا تحديد مكان وجودها.

وقالت ألمانيا سابقاً إنها أثبتت بالفعل وجود آثار لغاز "نوفيتشوك" في جسد نافالني، وطالبت أكثر من مرة موسكو بتفسيرات، وهي دعوة ترددت صداها في دول غربية أخرى. ودعا بعض السياسيين الألمان إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا.

وفي السياق ذاته، كشف تقرير من مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن هيئة مكافحة الجريمة في العاصمة الألمانية برلين كثفت من إجراءاتها لتأمين نافالني، عبر زيادة عدد أفراد الشرطة المشاركين في التأمين.

وكان مستشفى شاريتيه في برلين، حيث يعالج نافالني، قد أعلن منتصف الأسبوع الجاري، تحسن الحالة الصحية للمعارض الروسي البارز وخروجه من الغيبوبة، مشيراً إلى أنه يجري فصله تدريجيا عن جهاز التنفس الاصطناعي وأنه يستجيب للمحفزات اللفظية.

إ.ع/م.س  ( رويترز، د ب أ)

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كيف تمكن الألمان من حل "لغز" تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني؟

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