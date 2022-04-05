روسيا تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا رداً على خطوة مماثلة من برلين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الاثنين (25 أبريل/ نيسان 2022) أن 40 من الموظفين الدبلوماسيين الألمان "أشخاصا غير مرغوب فيهم" ردا على طرد برلين نفس العدد من الدبلوماسيين الروس.

وزارة الخارجية الروسية قالت إنها سلمت مذكرة احتجاج إلى السفير الألماني في موسكو للإعراب عن الاحتجاج على السياسة غير الودية لبرلين وطرد 40 دبلوماسيا روسيا في الشهر الجاري.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان أن سفير ألمانيا في موسكو استدعي إلى وزارة الخارجية الروسية الاثنين وسلم مذكرة تفيد أن "40 موظفا في البعثات الدبلوماسية الالمانية في روسيا اعتبروا أشخاصا غبر مرغوب فيهم".

وأكد البيان: "هذا رد متوازن" مع قرار مماثل "غير ودي" اتخذته الحكومة الألمانية في الرابع من أبريل/نيسان.

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة طردت الكثير من الدول الأوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، عشرات الدبلوماسيين الروس. وفي بعض الحالات، أعلن رسميا أن الطرد أتى ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا أو الممارسات التي نسبتها الدول الغربية إلى قوات موسكو.

وترافقت الإجراءات أحيانا مع اتهامات بالتجسس كما هي الحال مع بلجيكا وفرنسا. وتوعدت موسكو بالرد على كل هذه التدابير وسبق أن طرد عشرات الدبلوماسيين الغربيين من روسيا.

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وكانت روسيا قد أعلنت الخميس الماضي إغلاق قنصليات لدول البلطيق على أراضيها، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها لاتفيا وليتوانيا وإستونيا التي تندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها "سحبت تصريح العمل" من القنصليات العامة لكل من لاتفيا وإستونيا وليتوانيا في سان بطرسبرغ، كما اتهمت جاراتها الثلاث بمنح "مساعدة عسكرية لنظام كييف".

كما أغلقت روسيا قنصلية لاتفيا ومستشارية القنصلية الإستونية العامة في بسكوف (شمال غرب)، وفق المصدر نفسه. فضلا عن ذلك، أعلنت الخارجية مسؤولي البعثات القنصلية للاتفيا وإستونيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم" ويجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية.

وأغلِقت القنصليات الروسية العامة في لاتفيا وإستونيا وليتوانيا في نيسان/أبريل بقرار من السلطات المحلية التي بررت الخطوة بالهجوم الروسي على أوكرانيا. كما تم طُرد أكثر من 200 دبلوماسي روسي في مطلع نيسان/أبريل من دول الاتحاد الأوروبي، وردّت روسيا بإجراءات مماثلة.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)