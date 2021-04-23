روسيا تطرد دبلوماسياً إيطالياً وتستدعي سفير روما لوزارة الخارجية

طردت روسيا دبلوماسياً إيطالياً اليوم الاثنين (26 ابريل/نيسان 2021) واستدعت السفير الإيطالي لمقر وزارة الخارجية بسبب ما قالت إنه تحرك بلا أساس من جانب روما لطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس الشهر الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه تم إبلاغ السفير الإيطالي في موسكو اليوم بضرورة مغادرة أحد موظفي الملحقية العسكرية بروسيا خلال 24 ساعة. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الطرد جاء ردا على "تصرفات غير ودية وغير مبررة من جانب السلطات الإيطالية ضد الملحقة العسكرية الروسية في روما".

وربما يشير طرد دبلوماسي واحد فقط، وهو نائب الملحق البحري، إلى رغبة موسكو في تجنب الانتقام الشديد من دولة بينها وبين روسيا تقليدياً علاقات أكثر دفئا من علاقاتها مع كثير من الدول الغربية. وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الخطوة الروسية تفتقر إلى الأساس وظالمة.

وكانت الشرطة الإيطالية قد قالت في مارس/آذار إنها اعتقلت قبطانا في البحرية الإيطالية وهو يسلم مسؤولا عسكريا روسيا وثائق سرية مقابل أموال. وقامت روما بطرد دبلوماسيين روسيين، أحدهما مسؤول عسكري روسي متهم بالتجسس. وقالت الوزارة إن طرد الروسيين الاثنين قبل أربعة أسابيع كان مجرد "إجراء شرعي" للدفاع عن أمن إيطاليا. وإلقاء القبض على القبطان الإيطالي هو الأحدث في سلسلة اتهامات بالتجسس ضد روسيا في الدول الأوروبية.

وهذا الشهر أعلنت عدة دول، كانت ضمن الكتلة السوفيتية في الماضي، عن طرد دبلوماسيين روس وهو ما دفع موسكو للانتقام. وأكبر خلاف دبلوماسي بين موسكو ودولة أوروبية الآن مع جمهورية التشيك التي طردت 18 دبلوماسياً روسياً وطلبت من روسيا سحب معظم أفراد الطاقم الدبلوماسي الباقين في العاصمة براغ.

وتتهم براغ المخابرات الروسية بأنها وراء انفجار دام وقع في مستودع ذخيرة في 2014. ورفضت موسكو الاتهامات ووصفتها بأنها سخيفة.

ع.ح./ع.ش. (رويترز)