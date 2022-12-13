روسيا تشن هجوما بطائرات بدون طيار على وسط كييف

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أعلنت أوكرانيا عن تضرر العديد من المباني في وسط العاصمة في ضربات نفذتها في الصباح الباكر طائرات بدون طيار، وعن تمكن القوات الأوكرانية من إسقاط 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع، مماثلة لأخرى استخدمت سابقاً في ضربات روسية أخرى في أنحاء مختلفة من البلاد.
قال الكرملين إن أي مفاوضات مع أوكرانيا لابد أن تنطلق من تنازل كييف عن الأراضي التي ضمتها روسيا إليها. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا جمع هبات بحوالى مليار يورو لمساعدة السكان الأوكرانيين.
بعد تصريحات للمستشارة الألمانية السابقة حول خطة مينسك للسلام، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استيائه من أنغيلا ميركل. هذا فيما أعربت واشنطن عن قلقها من تشكّل "شراكة دفاعيّة كاملة" بين موسكو وطهران.
وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تخصيص ملياري يورو لصندوق يُستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد أن نفد تقريبا خلال ما يقرب من عشرة أشهر من الحرب. وهناك حلاف داخل الاتحاد بشأن حزمة عقوبات تاسعة على روسيا.
قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا فقدت أكثر من 93 ألفا من قواتها منذ بدء الحرب إضافة إلى خسائر فادحة في المعدات. يأتي ذلك فيما أقر الرئيس الروسي بأن جيشه قد يقاتل في أوكرانيا لفترة طويلة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول