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روسيا تشن هجوما بطائرات بدون طيار على وسط كييف

أعلنت أوكرانيا عن تضرر العديد من المباني في وسط العاصمة في ضربات نفذتها في الصباح الباكر طائرات بدون طيار، وعن تمكن القوات الأوكرانية من إسقاط 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع، مماثلة لأخرى استخدمت سابقاً في ضربات روسية أخرى في أنحاء مختلفة من البلاد.