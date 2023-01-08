روسيا تشن ضربة انتقامية وتزعم قتل المئات من الجنود الأوكرانيين

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2023) إنها قتلت أكثر من 600 عسكري أوكراني في هجوم صاروخي موسع على مبان في شرق أوكرانيا توجد بها قوات أوكرانية بشكل مؤقت.
وقالت موسكو إن جيشها نفذ "ضربة انتقامية" في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا مستهدفاً ثكنتين رداً على هجوم دموي شنته أوكرانيا مؤخراً على قوات روسية وأسفر عن مقتل 89 جندياً في ماكيفكا بحسب حصيلة نشرتها موسكو.
ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور مما أعلنته وزارة الدفاع، فيما لم تحدد الوزارة التاريخ الدقيق لهذه العملية.
من جانبها، أفادت السلطات الأوكرانية المحلية أن كراماتورسك أصيبت بسبعة صواريخ خلال الليل. واستهدف صاروخان آخران بلدة كوستيانتينيفكا القريبة. والسبت سمع مراسلو فرانس برس في كراماتورسك دوي أربعة انفجارات على الأقل قبل منتصف الليل.
أكبر حركة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية
ومن جهة أخرى، أشارت تقديرات وكالة الأمم المتحدة للاجئين إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا أطلق أكبر حركة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية. وذكرت الوكالة في بيان صادر اليوم الأحد أن حجم وسرعة حركة اللجوء لا مثيل لهما في تاريخ اللجوء والنزوح منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت ممثلة الوكالة في ألمانيا كاتارينا لومب إن " أكثر من 7.9 مليون شخص فروا من البلاد فضلاً عن 5.9 مليون شخص آخر نزحوا داخل أوكرانيا".
يذكر أن عدد اللاجئين خارجيا والنازحين داخلياً البالغ نحو 14 مليون شخص يعادل حسابيا أكثر من ثلث إجمالي سكان أوكرانيا الذي يقارب 41 مليون نسمة.
وأشادت لومب بالدعم الألماني للوكالة مشيرة إلى أن ألمانيا قدمت في العام الماضي أكبر مساهمة مالية حتى الآن بقيمة تجاوزت 507 مليون يورو لتكون من جديد ثاني أكبر مانح بعد الولايات المتحدة.
وقالت لومب:" بفضل هذه الأموال يمكننا أن نساعد اللاجئين في العثور على الأمان والحماية وأن ندعمهم بطرق متعددة". وأضافت أن ألمانيا بلد مهم بالنسبة لحماية اللاجئين، ومانح إنساني موثوق في حالات الطوارئ الحادة والأزمات الممتدة كما أنها بلد مأوى كبير بالنسبة للاجئين.
وكالة الأمم المتحدة للاجئين عن أوكرانيا: أكثر من 7.9 مليون شخص فروا من البلاد فضلاً عن 5.9 مليون شخص آخر نزحوا داخل أوكرانيا.
البابا يدعو للصلاه من أجل "الأمهات الأوكرانيات و الروسيات"
دعا البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل "الأمهات الأوكرانيات و الروسيات" اللائي "فقدن أولادهن" في الحرب وبالتالي يدفعون بأرواحهم "ثمن الحرب".
وفي نهاية صلاة اليوم الأحد، أراد البابا أن يتذكر المؤمنون "الإخوة والأخوات الأوكرانيون" الذين "يعانون كثيرا"، ويقضون "عيد الميلاد هذا في حرب، من دون كهرباء، ولا تدفئة"، بحسب موقع "جون نيوز" الإخباري.
وأضاف البابا: "واليوم، وأنا أرى العذراء تحمل الطفل في المذود بين ذراعيها وترضعه، أتذكر أمهات ضحايا الحرب، والجنود الذين سقطوا في هذه الحرب في أوكرانيا، والأمهات الأوكرانيات والأمهات الروسيات."
ع.ح./ص.ش. (رويترز، أ ف ب ، د ب ا)
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من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
منشآت الطاقة
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن الضربات الروسية التي "تدمر بشكل منهجي امدادات الكهرباء والتدفئة" قبل أبرد أشهر الشتاء تشكل "جريمة حرب رهيبة". وأشار بوشمان إلى أن السلطات الأوكرانية سجلت حتى الآن نحو 50 ألف حالة جرائم حرب مفترضة. كما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "أي ضربة ضد المنشآت المدنية تشكل جريمة حرب ولا يمكن أن تبقى بدون عقاب".
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من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
تهجير وفصل أطفال عن أسرهم
في تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها على الانتقال إلى مناطق أخرى، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في آب/أغسطس أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.
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من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
اغتصابات
في 14 تشرين الأول/أكتوبر، دانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا، معتبرة أنها تمثل بشكل واضح "استراتيجية عسكرية" و"تكتيكاً متعمداً لتجريد الضحايا من إنسانيتهم". وطالبت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا بـ"رد عالمي" على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب قائلة إن مدعين في كييف يحققون بأكثر من مئة جريمة محتملة.
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من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
إعدام أسرى
في 27 أيلول/ سبتمبر، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إن القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها تُخضع أسرى أوكرانيين لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعنف جنسي وانتهاكات أخرى. وقالت ماتيلدا بوغنر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، "إنهم يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة من قوات الأمن الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها بدت أنها منهجية".
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من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
أربع مناطق
وفي 23 أيلول/سبتمبر، اتهم محققو الأمم المتحدة موسكو بارتكاب "جرائم حرب"، عارضين تقريراً يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى ذلك التاريخ. في المقابل، اعتبر المحققون أنه لا يزال مبكراً جداً الحديث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخلاف ما تؤكده أوكرانيا ومنظمات غير حكومية. وحسب التقرير، وقعت الانتهاكات في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي.
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من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
خيرسون
في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، خلص باحثون من جامعة ييل في تقرير مدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المئات اعتقلوا أو فُقدوا في منطقة خيرسون وأن العشرات ربما تعرضوا للتعذيب. وقال التقرير إن 55 على الأقل من حالات الاعتقال أو الاختفاء تضمنت مزاعم بالتعرض لمعاملة يمكن أن ترقى إلى التعذيب وفقاً للقانون الدولي، مثل الضرب والإيهام بالإعدام والروليت الروسي والصدمات الكهربائية وتعذيب الأقارب.
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من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
خاركيف
في حزيران/يونيو، اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب من خلال الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين. وقالت منظمة العفو إنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية 9N210 و9N235 والألغام الأرضية المتناثرة وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.
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من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
إيزيوم
في أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على "450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب" مدفونة في غابة عند مشارف إيزيوم في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وتمكن مراسل لفرانس برس في الموقع من مشاهدة جثة واحدة على الأقل مكبلة اليدين بواسطة حبل. إثر ذلك دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
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من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية
بوتشا
أضحت مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، في نظر الغرب رمزاً لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا. وعثر في أوائل نيسان/أبريل الماضي على مئات الجثث في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية. وتم اتهام جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك. إعداد: خالد سلامة
الكاتب: خالد سلامة