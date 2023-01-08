روسيا تشن ضربة انتقامية وتزعم قتل المئات من الجنود الأوكرانيين

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2023) إنها قتلت أكثر من 600 عسكري أوكراني في هجوم صاروخي موسع على مبان في شرق أوكرانيا توجد بها قوات أوكرانية بشكل مؤقت.

وقالت موسكو إن جيشها نفذ "ضربة انتقامية" في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا مستهدفاً ثكنتين رداً على هجوم دموي شنته أوكرانيا مؤخراً على قوات روسية وأسفر عن مقتل 89 جندياً في ماكيفكا بحسب حصيلة نشرتها موسكو.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور مما أعلنته وزارة الدفاع، فيما لم تحدد الوزارة التاريخ الدقيق لهذه العملية.

من جانبها، أفادت السلطات الأوكرانية المحلية أن كراماتورسك أصيبت بسبعة صواريخ خلال الليل. واستهدف صاروخان آخران بلدة كوستيانتينيفكا القريبة. والسبت سمع مراسلو فرانس برس في كراماتورسك دوي أربعة انفجارات على الأقل قبل منتصف الليل.

أكبر حركة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية

ومن جهة أخرى، أشارت تقديرات وكالة الأمم المتحدة للاجئين إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا أطلق أكبر حركة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية. وذكرت الوكالة في بيان صادر اليوم الأحد أن حجم وسرعة حركة اللجوء لا مثيل لهما في تاريخ اللجوء والنزوح منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت ممثلة الوكالة في ألمانيا كاتارينا لومب إن " أكثر من 7.9 مليون شخص فروا من البلاد فضلاً عن 5.9 مليون شخص آخر نزحوا داخل أوكرانيا".

يذكر أن عدد اللاجئين خارجيا والنازحين داخلياً البالغ نحو 14 مليون شخص يعادل حسابيا أكثر من ثلث إجمالي سكان أوكرانيا الذي يقارب 41 مليون نسمة.

وأشادت لومب بالدعم الألماني للوكالة مشيرة إلى أن ألمانيا قدمت في العام الماضي أكبر مساهمة مالية حتى الآن بقيمة تجاوزت 507 مليون يورو لتكون من جديد ثاني أكبر مانح بعد الولايات المتحدة.

وقالت لومب:" بفضل هذه الأموال يمكننا أن نساعد اللاجئين في العثور على الأمان والحماية وأن ندعمهم بطرق متعددة". وأضافت أن ألمانيا بلد مهم بالنسبة لحماية اللاجئين، ومانح إنساني موثوق في حالات الطوارئ الحادة والأزمات الممتدة كما أنها بلد مأوى كبير بالنسبة للاجئين.

وكالة الأمم المتحدة للاجئين عن أوكرانيا: أكثر من 7.9 مليون شخص فروا من البلاد فضلاً عن 5.9 مليون شخص آخر نزحوا داخل أوكرانيا.

البابا يدعو للصلاه من أجل "الأمهات الأوكرانيات و الروسيات"

دعا البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل "الأمهات الأوكرانيات و الروسيات" اللائي "فقدن أولادهن" في الحرب وبالتالي يدفعون بأرواحهم "ثمن الحرب".

وفي نهاية صلاة اليوم الأحد، أراد البابا أن يتذكر المؤمنون "الإخوة والأخوات الأوكرانيون" الذين "يعانون كثيرا"، ويقضون "عيد الميلاد هذا في حرب، من دون كهرباء، ولا تدفئة"، بحسب موقع "جون نيوز" الإخباري.

وأضاف البابا: "واليوم، وأنا أرى العذراء تحمل الطفل في المذود بين ذراعيها وترضعه، أتذكر أمهات ضحايا الحرب، والجنود الذين سقطوا في هذه الحرب في أوكرانيا، والأمهات الأوكرانيات والأمهات الروسيات."

ع.ح./ص.ش. (رويترز، أ ف ب ، د ب ا)