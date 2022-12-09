روسيا تشترط تنازل أوكرانيا عن الأراضي التي ضمتها قبل أي مفاوضات

أكد الكرملين الثلاثاء (13 ديسمبر/كانون الأول 2022) أن على أوكرانيا التنازل عن الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها قبل الشروع في أي مفاوضات دبلوماسية، في رده على اقتراح فولوديمير زيلينسكي بتنظيم "قمة صيغة السلام العالمي".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن "على الجانب الأوكراني أن يدرك الحقائق التي جرت في الميدان"، وأوضح أن "هذه الحقائق تظهر أن روسيا الاتحادية تملك أراض جديدة"، مشيراً إلى "استحالة أي تقدم" دبلوماسي طالما أن كييف "لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار".

يذكر أنه في نهاية أيلول/سبتمبر، أعلنت روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية بشكل يخالف القانون الدولي، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها بالفعل في عام 2014، دون بسط سيطرتها الكاملة عليها، في قرار رفضه المجتمع الدولي على نطاق واسع. وتطالب أوكرانيا، من جانبها، روسيا بسحب قواتها وإعادة جميع الأراضي التي تحتلها.

وأشار بيسكوف إلى أن سحب روسيا لقواتها من أوكرانيا قبل عيد الميلاد أمر "غير وارد"، في رده على طلب آخر قدمه زيلينسكي الاثنين خلال مداخلة عبر الفيديو أمام مجموعة السبع.

وجدد الرئيس الأوكراني الاثنين خطته للسلام المكونة من 10 نقاط والتي قدمها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر وتتناول استعادة وحدة الأراضي ومصير السجناء والأمن الغذائي.

ويعمل الجيش الأوكراني على صد القوات الروسية منذ عدة أشهر. ولمواجهته، أعلنت موسكو عن تعبئة 300 ألف جندي احتياطي لتعزيز صفوفها.

مليار يورو هبات أوروبية لأوكرانيا

وفي سياق متصل أتاح مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا استضافته باريس، جمع هبات بحوالى مليار يورو لمساعدة السكان في تحمّل فصل الشتاء بعد أن دمرت الضربات الروسية منشآت الطاقة فيها، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء.

نجح المؤتمر في جمع هبات بحوالى مليار يورو لمساعدة الأوكرانيين في تحمّل فصل الشتاء

وقالت كولونا في مستهلّ المؤتمر إن قيمة "المساعدات تبلغ وحتى تفوق مبلغ 800 مليون يورو" الذي طلبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي. وأضافت في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال "في الواقع أنا سعيدة لإعلان أننا نتجاوز هذا الرقم ونقترب من المليار يورو".

وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن من أصل مبلغ المليار يورو، ستُخصص 415 مليونًا لقطاع الطاقة و25 مليونًا للمياه و38 مليونًا للغذاء و17 مليونًا للصحة و22 مليونًا لوسائل النقل فيما لم يتمّ تقسيم المبلغ المتبقي ويبلغ 493 مليونًا، مضيفةً أنها ذلك يشمل تبرّعات عينية أو نقدية.

من جانبه، صرّح شميهال أن "بلدنا لن يغرق في الظلام"، مشيدًا بـ"مؤشر قويّ" على دعم أوكرانيا أرسله "العالم المتحضّر"، وأضاف: "نحن ممتنّون لكافة الدول التي لا تزال حليفتنا في هذه الأوقات المظلمة"، واعداً مرة جديدة بأن أوكرانيا ستستعيد سيادتها ووحدة أراضيها.

المؤتمر الذي شارك فيه 70 وفداً من دول ومنظمات دولية، يهدف إلى "مساعدة الأوكرانيين على الصمود خلال هذا الشتاء"، وفق ما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مفتتحاً الاجتماع.

وتركّز القوات الروسية ضرباتها منذ تشرين الأول/أكتوبر على البنى التحتية المدنية ومنشآت الطاقة، ما يحرم ملايين السكان من التدفئة والمياه. وتدخل الحرب في أوكرانيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر، شهرها الحادي عشر.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)