روسيا تسعى للسيطرة على المزيد من الأراضي لكنها فشلت في تحقيق مكاسب كبيرة في الأيام الأخيرة

هل عين بوتين على مولدوفا بعد أوكرانيا؟

بعد تصريحات روسية عن السعي للوصول إلى مولدوفا بعد السيطرة على جنوب أوكرانيا، احتجت الخارجية المولدوفية وعبرت عن قلقها "البالغ"، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من عزم روسيا الاستيلاء على دول أخرى.