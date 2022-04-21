 روسيا تسعى للسيطرة على المزيد من الأراضي لكنها فشلت في تحقيق مكاسب كبيرة في الأيام الأخيرة | DW الأخبار | DW | 23.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

روسيا تسعى للسيطرة على المزيد من الأراضي لكنها فشلت في تحقيق مكاسب كبيرة في الأيام الأخيرة

لا تزال روسيا تسعى للسيطرة على المزيد من الأراضي، ويقول محللون غربيون إنها قد فشلت في تحقيق مكاسب كبيرة في الأيام الأخيرة

مشاهدة الفيديو 02:39

المزيد من المركز الإعلامي

أسفر القصف الروسي على مدينة خاركيف الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا عن مقتل المزيد من الضحايا المدنيين.

أوكرانيا .. اشتداد المعارك شرق البلاد 21.04.2022

روسيا تقصف مصنعا عسكريا ثانيا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن متل شخص على الأقل، وإصابة آخرين.

روسيا تقصف مصنعا عسكريا ثانيا في كييف 16.04.2022

روسيا تواصل قصف خاركيف وتستعد لهجوم كاسح في شرق أوكرانيا

أدلة جديدة على فظائع القوات الروسية في بوتشا 17.04.2022

التصعيد الألماني ضد روسيا.. ما حدوده؟

التصعيد الألماني ضد روسيا.. ما حدوده؟ 06.04.2022

المزيد DW الأخبار

يلتزم المرشحان للرئاسيات في فرنسا، الصمت السبت غداة انتهاء الحملة الرسمية لاقتراع تبدو نتائجه حاسمة لمستقبل البلاد.

الانتخابات الرئاسية: فرنسا عشية خيار حاسم 23.04.2022

قصف روسي عنيف للمدن والمناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها.

قصف روسي عنيف على المدن شرق وجنوب أوكرانيا 23.04.2022

ظل الغزو الروسي لأوكرانيا يخيم على معرض بينالي البندقية للفنون الذي غابت عنه روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا تخيم على أذهان الفنانين في بينالي البندقية 23.04.2022

تفجيرات دموية في افغانستان تسقط عشرات القتلى والجرحى وأصابع الاتهام تشير لتنظيم داعش.

أسبوع دامي في أفغانستان واصابع الاتهام تشير لداعش 23.04.2022

اقرأ أيضا

An armoured convoy of pro-Russian troops moves along a road during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 21, 2022. REUTERS/Chingis Kondarov

موسكو تسعى للسيطرة على الدونباس وجنوب أوكرانيا بالكامل 22.04.2022

أعلنت موسكو أنها تسعى للسيطرة على جنوب اوكرانيا ومنطقة دونباس بالكامل بعد شهرين على بدء غزو الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية، والذي اتهمته الأمم المتحدة بارتكاب أعمال "قد ترقى الى جرائم حرب".

Russian President Vladimir Putin chairs a meeting on the country's agricultural and fish industries via a video link at a residence outside Moscow, Russia April 5, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

هل عين بوتين على مولدوفا بعد أوكرانيا؟ 23.04.2022

بعد تصريحات روسية عن السعي للوصول إلى مولدوفا بعد السيطرة على جنوب أوكرانيا، احتجت الخارجية المولدوفية وعبرت عن قلقها "البالغ"، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من عزم روسيا الاستيلاء على دول أخرى.

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [LUGANSK REGION, UKRAINE - MARCH 19, 2022: A 2S1 Gvozdika self-propelled howitzer of the LPR People's Militia fires leaflet shells in the Severodonetsk District. The leaflets calling servicemen of the Armed Forces of Ukraine to lay down their arms, contain information about the situation on the frontline. Tensions started heating up in Donbass on February 17, with the Donetsk and Lugansk People's Republics reporting the most intense shellfire from Ukraine in months. On February 24, Russia's President Putin announced his decision to launch a special military operation after considering requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic. Stanislav Krasilnikov/TASS]

موسكو تعلن بدء "مرحلة جديدة" من الحرب.. وكييف: روسيا "ستفشل" 19.04.2022

أعلنت موسكو عن بدء "مرحلة جديدة" من الحرب تستهدف شرق أوكرانيا، وهو ما أكدته كييف لكنها قالت إن "الهجوم الروسي سيفشل". موسكو نفت اتهامات الرئيس الأوكراني بعزمها استخدام أسلحة نووية.

Dark smoke rise following an air strike in the western Ukrainian city of Lviv, on April 18, 2022. - A series of powerful Russian strikes on military infrastructure in Lviv on April 18, 2022, left several dead and ignited blazes in the west Ukraine city that has been spared fierce fighting. (Photo by Yuriy Dyachyshyn / AFP) (Photo by YURIY DYACHYSHYN/AFP via Getty Images)

حرب فيديوهات لأسرى ومعتقلين بين روسيا وأوكرانيا 18.04.2022

نشرت روسيا فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرى عند القوات الروسية، فيما بثت أوكرانيا فيديو لثري أوكراني معتقل مقرب من الرئيس بوتين. وحصيلة قتلى القصف الروسي لمدينة لفيف ترتفع إلى سبعة أشخاص.