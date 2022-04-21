روسيا تسعى للسيطرة على المزيد من الأراضي لكنها فشلت في تحقيق مكاسب كبيرة في الأيام الأخيرة

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لا تزال روسيا تسعى للسيطرة على المزيد من الأراضي، ويقول محللون غربيون إنها قد فشلت في تحقيق مكاسب كبيرة في الأيام الأخيرة
أعلنت موسكو أنها تسعى للسيطرة على جنوب اوكرانيا ومنطقة دونباس بالكامل بعد شهرين على بدء غزو الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية، والذي اتهمته الأمم المتحدة بارتكاب أعمال "قد ترقى الى جرائم حرب".
بعد تصريحات روسية عن السعي للوصول إلى مولدوفا بعد السيطرة على جنوب أوكرانيا، احتجت الخارجية المولدوفية وعبرت عن قلقها "البالغ"، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من عزم روسيا الاستيلاء على دول أخرى.
أعلنت موسكو عن بدء "مرحلة جديدة" من الحرب تستهدف شرق أوكرانيا، وهو ما أكدته كييف لكنها قالت إن "الهجوم الروسي سيفشل". موسكو نفت اتهامات الرئيس الأوكراني بعزمها استخدام أسلحة نووية.
نشرت روسيا فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرى عند القوات الروسية، فيما بثت أوكرانيا فيديو لثري أوكراني معتقل مقرب من الرئيس بوتين. وحصيلة قتلى القصف الروسي لمدينة لفيف ترتفع إلى سبعة أشخاص.
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