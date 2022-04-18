روسيا تستعد لشن هجوم شرق أوكرانيا وسكان المناطق يعانون

القوات الروسية تستعد لهجوم واسع على شرق أوكرانيا

تواصل القوات الروسية ممارسة الضغط على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي يحاول الجنود الأوكرانيون الدفاع عنها بشدة كما يفعلون في شرق بلادهم حيث تترقّب كييف هجومًا كبيرًا قريبًا جدًا.