روسيا تستعد لشن هجوم شرق أوكرانيا وسكان المناطق يعانون

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الجيش الروسي يستعد فيما يبدو لشن هجوم على شرق أوكرانيا. زيلينسكي يقول إنه أكبر هجوم، ويتعهد بمواصلة القتال. سيدات يصفن العيش في قريتهن بأنه مثل العيش في الأرض الحرام في جبهة ال
أعلن الرئيس الأوكراني أن الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا "قد بدأ". الحاكم الأوكراني للوهانسك وصف الهجوم بـ"الجحيم الذي كان يحكى عنه منذ أسابيع". والرئيس بوتين يكرم وحدة الجيش التي تتهمها كييف بارتكاب جرائم حرب في بوتشا.
نشرت روسيا فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرى عند القوات الروسية، فيما بثت أوكرانيا فيديو لثري أوكراني معتقل مقرب من الرئيس بوتين. وحصيلة قتلى القصف الروسي لمدينة لفيف ترتفع إلى سبعة أشخاص.
يلتقي المستشار النمساوي بالرئيس الروسي في موسكو بهدف فتح مجال للحوار، كما يعتزم التطرق لـ"جرائم الحرب" في بوتشا التي زارها. ميدانيا يستعد الجيش الأوكراني لمعارك ضخمة لمنع سيطرة روسيا بالكامل على إقليم دونباس شرقي البلاد.
تواصل القوات الروسية ممارسة الضغط على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي يحاول الجنود الأوكرانيون الدفاع عنها بشدة كما يفعلون في شرق بلادهم حيث تترقّب كييف هجومًا كبيرًا قريبًا جدًا.
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