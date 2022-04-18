 روسيا تستعد لشن هجوم شرق أوكرانيا وسكان المناطق يعانون | DW الأخبار | DW | 19.04.2022

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DW الأخبار

روسيا تستعد لشن هجوم شرق أوكرانيا وسكان المناطق يعانون

الجيش الروسي يستعد فيما يبدو لشن هجوم على شرق أوكرانيا. زيلينسكي يقول إنه أكبر هجوم، ويتعهد بمواصلة القتال. سيدات يصفن العيش في قريتهن بأنه مثل العيش في الأرض الحرام في جبهة ال

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