 روسيا تستعد لتنفيذ أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة | أخبار | DW | 11.09.2018

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أخبار

روسيا تستعد لتنفيذ أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة

تستعد روسيا لبدء أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة بمشاركة 300 ألف فرد من الجيش، إلى جانب قوات من الصين ومنغوليا. وتنتاب حلف الناتو مخاوف من إمكانية إعداد موسكو استراتيجيات للغزو ضد دول البلطيق السوفيتية السابقة.

Russland Militärparade in St. Petersburg (Imago/Zuma Press)

أرشيف

تبدأ روسيا  اليوم الثلاثاء (11 سبتمبر/ أيلول 2018) أكبر تمارين عسكرية في تاريخها بمشاركة 300 ألف جندي يمثلون كل مكونات جيشها فضلا عن حضور عسكريين صينيين ومنغوليين، وسط انتقادات من حلف الأطلسي التي اعتبرها تدريبا على "نزاع واسع النطاق".

 ويجري هذا الانتشار الكثيف ومشاركة وحدات من الجيشين الصيني والمنغولي في تمارين "فوستوك-2018" (شرق-2018) بين 11 و 17 ايلول/سبتمبر في سيبيريا الشرقية وفي اقصى الشرق الروسي. وستستمر حتى 17 ايلول/ سبتمبر.

مختارات

قصفت مقاتلات روسية وسورية بلدات في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد يوم من إخفاق قمة طهران التي ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثرها أن بلاده لن تقف موقف المتفرج على خسارة أرواح المدنيين في سوريا. (08.09.2018)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات حربية روسية شنت أربعين غارة وبرميل متفجر على شمال حماة وجنوب إدلب. جدير بالذكر أن روسيا وإيران تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد بينما تدعم تركيا المعارضة. (09.09.2018)

 وعلى هامش المنتدى الاقتصادي في فلاديفوستوك في الشرق الأقصى، يفترض أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورات فوستوك-2018 التي تجرى في أجواء من التوتر المستمر مع الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية والنزاع في سوريا والاتهامات بالتدخل في سياسات دول غربية.

 وقارن الجيش الروسي هذا الاستعراض للقوة ب "زاباد-81" (غرب-81) التي شارك فيها قبل نحو 40 عاما بين مئة ألف و150 ألف جندي من حلف وارسو في أوروبا الشرقية، وكانت أكبر تدريبات تنظم إبان الحقبة السوفياتية.

 وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أشاد في نهاية آب/ أغسطس بهذه المناورات التي قال إنها "ستكون شبهية بزاباد-81، لكنها أكبر نوعا ما". وقدم تفاصيل عن المشاركين فيها ذاكرا أن حوالي 300 ألف جندي و36 ألف آلية عسكرية و1000 طائرة و80 سفينة تشترك  في هذا التدريب.

 

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 وستشارك كل المكونات الحديثة للجيش الروسي في التدريبات من صواريخ "اسكندر" القادرة على حمل رؤوس نووية ودبابات تي-80 وتي-90 إلى الطائرات المقاتلة الحديثة من طراز سوخوي 34 و35. وفي البحر، سينشر الأسطول الروسي عددا كبيرا من الفرقاطات المزودة بصواريخ "كاليبر" التي اختُبرت في سوريا.

 وقد شارك 155 ألف جندي في المناورات العسكرية الروسية السابقة في المنطقة، "فوستوك-2014". لكن في مناورات زاباد-2017 (غرب-2017) التي اجريت العام الماضي على ابواب الاتحاد الأوروبي، لم يشارك سوى 12 ألفا و700 حسب موسكو. إلا أن أوكرانيا ودول البلطيق تحدثت عن مشاركة أوسع من ذلك.

 ومنذ 2014 والتدهور الخطير في العلاقات بين موسكو والغرب، ضاعفت روسيا التدريبات العسكرية الواسعة، من القوقاز إلى البلطيق وحتى القطب الشمالي، منتقدة في الآن نفسه تمدد الحلف الاطلسي إلى حدودها الذي يشكل تهديدا أساسيا لأمنها بموجب العقيدة العسكرية الروسية الجديدة التي أقرت في العام نفسه.

 وسبقت المناورات الروسية في الشرق الأقصى مناورات في البحر المتوسط، من الأول إلى الثامن من ايلول/ سبتمبر، شارك فيها أكثر من 25 سفينة وحوالي ثلاثين طائرة، في إطار تعزيز الحضور الروسي قبالة سواحل سوريا حيث تتدخل عسكريا منذ 2015.

ع.أ.ج/ ح ز (اف ب، د ب ا)

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/AA/S. Karacan)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    تزامنت أحداث الربيع العربي مع الاحتجاجات المناهضة لبوتين، تلتها الثورة في أوكرانيا ما جعل صناع القرار في الكرملين يشعرون بعزلة قاتلة. غير أن التدخل الروسي في سوريا تزامنا مع انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من المنطقة، قلب موازين القوى رأسا على عقب.

  • Ukraine Russland Konflikt S-400 Luftabwehrsystem (picture-alliance/dpa/Sputnik/I. Russak)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    منظومة S-400 عنوان نجاح السلاح الروسي

    تُعتبر منظومة S-400 الروسية الصنع إحدى منظومات الصواريخ أرض–جو الأكثر تطورا في العالم، إذ يؤكد بعض الخبراء العسكريين قدرتها على اعتراض جميع أنواع الطائرات الحربية، بما في ذلك طائرة الشبح الأمريكية التي يُقال بأنها عصية عن الرادارات. وباتت هذه المنظومة من أبرز أدوات تعزيز النفوذ الروسي في الشرق الأوسط.

  • Iran - Militärparade (picture-alliance/AP Photo/E. Noroozi)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    منظومة إس 300 والردع الإيراني

    كانت إيران قد أبرمت عام 2007 صفقة مع روسيا لتزويدها بمنظومة أس 300، لكن الأخيرة أوقفت تنفيذ الاتفاق عام 2010 بسبب حظر فرضته الأمم المتحدة على مبيعات السلاح لطهران. غير أن الصفقة رأت النور مرة أخرى بعد اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى. وتسلمت إيران من روسيا الدفعة الأولى من منظومة أس 300 في فبراير/ شباط 2016 بعد أن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع رسوما برفع حظر توريدها.

  • Russland Kampfjet Sukhoi Su-27 (Piotr Polak/AFP/Getty Images))

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    سوخوي ـ استعراض القوة الروسية في سوريا

    تعتبر طائرة "سو-35" الروسية مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع وهي نسخة معدلة من "سو-27" حصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها. "سو-35"، مزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية. وكان دور الطيران الحربي الروسي في الأحداث السورية قد ساهم في تهافت العديد من الجيوش لشرائها.

  • MiG-21PFM Ägypten Kampfflugzeug (gemeinfrei)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    طائرات الميغ والمجد السوفييتي

    في الصورة طائرة من طراز ميغ 21 لسلاح الطيران المصري، فقد دأب الاتحاد السوفييتي سابقا على دعم حركات التحرر المناهضة للإمبريالية، بالمال والسلاح. وشمل ذلك أيضا الأنظمة والحركات القومية العربية وعلى رأسها نظام جمال عبد الناصر. عودة موسكو الحالية لحلبة الشرق الأوسط تعيد إحياء، بشكل من الأشكال، هذه الذاكرة السوفييتية.

  • Scud Missle Rakete Archiv (Getty Images)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    سكود وانتصارات صدام الوهمية

    سكود طراز لسلسلة من الصواريخ البالستية التي تم تطويرها من قبل الاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة. وكانت موسكو تزود بها جيوش حلفائها في المنطقة. اشتهرت تلك الصواريخ بعدما أطلق صدام حسين 39 منها على إسرائيل إبان حرب الخليج عام 1991 في محاولة منه لاستدراج الدولة العبرية لمواجهة مباشرة كان من شأنها آنذاك تقويض التحالف العربي والدولي ضده.

  • Indien Parade zum Tag der Republik 26.01.2015 Neu Delhi (AFP/Getty Images/S. Loeb)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    روسيا المزود الرئيسي للجزائر بالسلاح

    في الصورة دبابة روسية الصنع من طراز تي ـ إس 90 من آخر ما اقتنته الجزائر. تعتبر روسيا، تقليديا، وقبلها الاتحاد السوفييتي المزود الرئيسي للجيش الجزائري بالسلاح، غير أن الأخيرة توجهت في السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادرها وخصوصا التقرب من مزودين أوروبيين خصوصا ألمانيا.

  • Spürpanzer Fuchs undatierte Firmenhandout von Rheinmetall (picture-alliance/dpa)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    الجزائر بين الوفاء لروسيا والغزل مع ألمانيا

    رغم احتفاظها بروسيا كمزود رئيسي إلا أن الجزائر بدأت بتنويع مصادر سلاحها، إذ توجهت بشكل خاص لألمانيا، إذ حلت في المركز الأول ضمن قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية عام 2017. في الصورة المدرعة فوكس 2 التي يتم تركيبها في الجزائر بتعاون ألماني. وقد أبرمت الجزائر قبل سنوات صفقة بقيمة 14 مليار يورو تعد الأكبر من نوعها التي تبرمها البلاد مع دولة غربية منذ الاستقلال .

    الكاتب: حسن زنيند


مختارات

السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

منذ تدخلها العسكري في الأزمة السورية، تمكنت روسيا، وفي ظرف وجيز، من التحول إلى لاعب أساسي ومؤثر في التوازنات الاستراتيجية التي تحكم الشرق الأوسط. وبهذا الشأن توظف موسكو صناعتها الحربية المتطورة لتكريس نفوذها في المنطقة. (01.03.2018)  

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