روسيا تستعد لاسئناف ضخ الغاز عبر نورد ستريم1 ولا تستبعد توقفه مجددا

تستعد روسيا لاستئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "نورد ستريم1" بعد توقف استمر ثلاثة أيام، وهو ما هدأ الأسواق قليلا رغم استمرار المخاوف من توقف ضخالغاز الروسي إلى أوروبا خلال فصل الشتاء، حيث تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في تعاملات اليوم بنسبة 16بالمائة.

وتقول شركة غازبروم الروسية محتكرة تصدير الغاز الطبيعي الروسي إن توربينا واحدا يعمل في نقطة دخول خط "نورد ستريم1" ويحتاج إلى الصيانة الفنية كل 1000 ساعة أي حوالي 42 يوما حتى يستمر الضخ عبر الخط. ومن المنتظر إجراء عملية الصيانة التالية للخط في منتصف تشرين الأول/ىأكتوبر المقبل.

وقالت الحكومة الروسية إنه في ظل وجود توربين واحد يعمل على الخط، يصبح "سلامة الخط كله تحت التهديد"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وقالت الشركة المشغلة للخط إن طلبيات الشحن عبر الخط تشير إلى أنه من المتوقع استئناف تشغيله اعتبارا من الساعة الثانية من صباح الغد بتوقيت برلين، وبطاقة 20 بالمائة من القدرة التشغيلية الطبيعية للخط، وهو نفس معدل التشغيل قبل توقفه للصيانة يوم 31 آب/ أغسطس.

تجدد إغلاق "نورد ستريم 1" وارد

وقد رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، استبعاد إمكانية أن تسبب أعمال الصيانة في خط غاز "نورد ستريم 1" مزيدا من الاضطراب في عمليات توريد الغاز الطبيعي لأوروبا. وقال بيسكوف، في تصريح بموسكو اليوم الجمعة، إنه لا توجد احتياطات تقنية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وأضاف المتحدث: "هناك توربين واحد فقط يعمل"، مشددا على أن شركة "غازبروم" الروسية العملاقة ليست مسؤولة عن عدم ضمان الاعتماد على "نورد ستريم 1". وكان بيسكوف قال في وقت سابق: "ستتمكن غازبروم من الوفاء بالتزاماتها رغم العقبات القانونية والتقنية التي أثقلت بها أوروبا كاهل الشركة"، جراء العقوبات التي تم فرضها على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.

ع.ش/ع.ج (د ب أ)