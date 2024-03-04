روسيا تستدعي سفير ألمانيا عقب تسريب تسجيل لعسكريين ألمان

قالت وسائل إعلام إن الخارجية الروسية استدعت السفير الألماني في موسكو وذلك في أعقاب نشر تسجيل صوتي بين عسكريين ألمان قيل إنه يتضمّن محادثات حول قصف جسر شبه جزيرة القرم وإمداد أوكرانيا بصاروخ تاوروس.

استدعت موسكو السفير الألماني المعتمد لديها الاثنين (4 مارس/آذار 2024)، بعد نشر تسجيل صوتي لمحادثات عسكرية سرية بين ضباط في الجيش الألماني حول تسليم أسلحة إلى أوكرانيا وخطط لضرب جسر القرم على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن السفير ألكسندر غراف لامبسدورف وصل إلى الوزارة صباح الاثنين، من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافيين. ونقلت وكالة نوفوستي اليوم عن مصدر بالخارجية الروسية قوله: "تم استدعاء السفير الألماني ألكسندر لامبسدورف إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين".

وغادر السفير الألماني غراف لامبسدورف الوزارة من دون أن يدلي بأي تصريح على ما ذكرت وكالات الانباء الروسية.

والجمعة، نشرت رئيسة قناة "آر تي" الروسية مارغاريتا سيمونيان تسجيلًا صوتيًا مدته 38 دقيقة قالت إنه يتضمّن محادثات جرت بين ضباط ألمان وهم يبحثون في 19 شباط/فبراير في قصف جسر شبه جزيرة القرم عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود.

وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز توروس وتأثيرها المحتمل، وأخرى عن توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر رئيسي فوق مضيق كيرتش الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، بالإضافة إلى استخدام الصواريخ التي قدمتها كلّ من فرنسا وبريطانيا لكييف

غضب في الكرملين

من جانبه، قال الكرملين اليوم إن محتوى المحادثة المسربة يثبت أن الدول الغربية تشارك في الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المحادثات التي أكدت برلين صحتها "تسلط الضوء مرة أخرى على ضلوع الغرب المباشر على نحو جماعي في النزاع في أوكرانيا". وأضاف "التسجيل بحد ذاته يشهد على نقاش مفصل وملموس داخل الجيش الألماني حول مشاريع لشن ضربات على الأراضي الروسية". وشدد على أن "كل شيء واضح للغاية".

من جانبها، أكدت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية السبت صحة التسجيل مع حصول تنصت على محادثة سرية للقوات الجوية، فيما قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس تعليقاً على تلك التسجيلات إن الضباط الألمان بحثوا "سيناريوهات محتملة" وليس خططا ألمانية ملموسة، وفقا لما أوردته نوفوستي، واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى "زعزعة استقرار ألمانيا" بعد نشر هذا التسجيل.

من جهتها طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجانب الألماني بتفسير هذه المعلومات، فيما وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بالتحقيق العاجل في التسجيل الذي نشرته روسيا.

ويشكل محتوى التسجيل مصدر حرج لألمانيا التي تطالبها كييف منذ فترة طويلة بتزويدها صواريخ تاوروس القادرة على إصابة أهداف على بعد ما يصل إلى 500 كيلومتر.

ع.ح/ح.ز (أ.ف.ب ، د.ب.ا ، رويترز)