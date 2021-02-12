 روسيا تزيد ضغطها على توتير ونظام دفع جديد يعزز الشكوك | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.03.2021

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روسيا تزيد ضغطها على توتير ونظام دفع جديد يعزز الشكوك

في خطوة جديدة ضد موقع توتير، قامت السلطات الروسية بإبطاء سرعة خدمة الموقع، وذلك بهدف "حماية المواطنين". تزامنا مع ذلك وسعت متاجر المواد الغذائية في روسيا سياسة الدفع عبر التعرف على الوجوه، في خطوة مثيرة للجدل.

السلطات الروسية تبطئ خدمة توتير بدعوى حماية المواطنين.

السلطات الروسية تبطئ خدمة توتير بدعوى "حماية المواطنين".

شددت السلطات الروسية ضغوطها على موقع توتير الأربعاء (10 مارس/ آذار 2021)، عبر إبطاء خدمة الموقع للمستخدمين المحليين، ردّاً على إحجام منصة التواصل الاجتماعي عن حذف "محتوى غير قانوني"، وفق الرواية الروسية.

وأكدت هيئة روسكوماندزور الناظمة لوسائل الاعلام في بيان أنها "اتخذت إجراءات في حق تويتر اعتبارا من العاشر من آذار/مارس تقوم على إبطاء سرعة الخدمة"، موضحة أنه إجراء يهدف إلى "حماية المواطنين" و"إجبار توتير على احترام التشريعات في روسيا".

مختارات

التطبيق الصوتي الذي يعمل بالدعوة فقط هو صاحب الترند هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه موجود حصرا على أجهزة ابل، ولا يوجد في متاجر منافستها الرئيسية غوغل. فمتى ستسفيد هواتف أندرويد من التطبيق؟

تدين واحدة من أشهر التقنيات الحديثة باسمها ورمزها إلى ملك من عصر الفايكنغ كان لديه سن زرقاء... قبل ربع قرن، ولدت فكرة اسم "بلوتوث" لدى مهندسَين بعد اجتماع مخيب للآمال... وجلسة مريحة في حانة.

وسبق لموسكو أن أصدرت عقوبات مالية بحق العديد من مواقع الإلكترونية، من بينها توتير بسبب نشر هذه المواقع دعوات للتظاهر وجهت لقاصرين على خلفية اعتقال المعارض البارز أليكسي نافالني. وأعلنت السلطات أن قيمة العقوبات تراوحت بين ما يعادل 8700 و43 و600 ألف دولار أمريكي تقريبا.

وفي خبر ذي صلة، أطلقت مجموعة "إكس 5" الروسية، الرائدة في مجال بيع المواد الغذائية في البلاد، الأربعاء، نظام دفع بتقنية التعرف على الوجوه، في أحدث توسع لهذه التقنية المثيرة للجدل بسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية والأمن.

ومن أجل إطلاق نظام الدفع عن طريق تقنية التعرف على الوجوه، انضمت مجموعة "إكس 5" التي تملك متاجر "بياتيروشكا" وسلسلة متاجر السوبر ماركت "بيريكريستوك"، إلى نظام الدفع "فيزا" ومصرف "سبيربنك" العملاق التابع للحكومة الروسية والذي يسعى لأن يصبح شركة تكنولوجيا المعلومات.

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وقال مدير الابتكار في "إكس 5" إيفان ميلنيك لوكالة فرانس برس إن الخدمة أطلقت في 52 سوبر ماركت "بيريكريستوك" وستشمل ما مجموعه 150 منها بحلول نهاية الشهر، مضيفا أن النظام سيكون متاحا أيضا في 30 متجر "بياتيروشكا" بحلول نهاية نيسان/أبريل.

وأوضح أن نحو ثلاثة آلاف متجر في كل أنحاء روسيا ستكون مجهزة بأنظمة الدفع بتقنية التعرف على الوجوه بحلول نهاية العام. وشرحت الشركات التي تقف وراء نظام الدفع هذا في بيان أن إتمام العملية في زمن الوباء يستلزم من الزبائن إزالة الكمامات "لثانية واحدة والنظر إلى الكاميرا".

يذكر أن تقنية التعرف على الوجوه تشهد تطوراً لافتاً في روسيا، وهو أمر يثير مخاوف الناشطين من مراقبة الدولة. ومع بداية انتشار الوباء، استخدمت موسكو عشرات الآلاف من الكاميرات لمراقبة امتثال المواطنين لتدابير الإغلاق.

وأطلقت منظمة "روسكومسفوبودا" للحقوق الرقمية حملة العام الماضي ضد الاستخدام المكثّف لتقنية التعرف على الوجوه من قبل السلطات، وأضاءت على انتهاكات النظام وتسريبات البيانات.

و.ب/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)

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