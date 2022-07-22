روسيا تريد تحقيقا شاملا قبل العودة لاتفاقية تصدير الحبوب

قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية إن الخطوات المقبلة بشأن مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية التي تخلت عنها موسكو لا يمكن تحديدها إلا بعد إجراء تحقيق كامل في الهجوم الذي وقع يوم السبت (29 أكتوبر/تشرين الأول 2022) على أسطول روسيا في البحر الأسود.
وفي تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة تاس الحكومية للأنباء، لم يستبعد نائب وزير الخارجية أندريه رودينكو صراحة العودة إلىاتفاق الحبوب الذي قالت موسكو يوم أمس السبت إنها ستنسحب منه "إلى أجل غير مسمى"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. وقال رودينكو إن أي عودة يجب أن يسبقها تحقيق شامل في الضربة التي شنتها طائرات بدون طيار على سفن روسية في سيفاستابول في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا.
جهود تركية لاستئناف مبادرة شحن الحبوب
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) أن عمليات تفتيش السفن المحملة حبوبا أوكرانية ستتواصل "اليوم وغدا" في إسطنبول، وذلك بعدما علقت موسكو مشاركتها في الاتفاق الذي وقع في 22 تموز/ يوليو في تركيا.
وقالت الوزارة في بيان "من المقرر مواصلة تفتيش السفن المحملة حبوبا والتي تنتظر في اسطنبول اليوم وغدا". وأوضحت أن "الطاقم الروسي العامل في مركز التنسيق المشترك في اسطنبول لا يزال موجودا في المركز. خلال هذه الفترة، لن تغادر أي سفينة أوكرانيا".
وأضافت وزارة الدفاع التركية أن روسيا أبلغت أنقرة بقرارها. وكان مصدر أمني افاد فرانس برس السبت أن تركيا لم "تتبلغ بذلك رسميا".
وفي وقت مبكر الأحد، قال مركز التنسيق المشترك المكلف بالاشراف على الاتفاق: إن أي حركة لنقل الحبوب الأوكرانية في البحر الاسود لن تتم المصادقة عليها ليوم الأحد. وأحصى مركز التنسيق المشترك الذي يضم مندوبين لروسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة هذا الأسبوع أكثر من 170 سفينة شحن تنتظر خضوعها للتفتيش قبالة اسطنبول، علما أن بعضها ينتظر منذ اثني عشر يوما.
والاتفاق الذي بدأ تنفيذه في الأول من آب/اغسطس وينتهي مفعوله في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أتاح تصدير نحو 9,3 ملايين طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الاخرى انطلاقا من الموانىء الأوكرانية، بحسب وزارة الدفاع التركية التي أعلنت في بيان لها أن وزير الدفاع خلوصي أكار يبذل جهودا لاستئناف مبادرة شحن الحبوب الأوكرانية بعد تعليقها من قبل روسيا. وأضاف البيان أن أكار يواصل مباحثاته مع محاوريه والجهات المعنية لحل المشكلة، واستئناف أنشطة مبادرة الحبوب التي نفّذت بنجاح عبر التنسيق المشترك حتى اليوم.
غوتيريش يريد إنقاذ اتفاق الحبوب
من جهته قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الأحد إن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، "قلق للغاية" إزاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وإنه أرجأ يوما سفره إلى العاصمة الجزائرية لحضور القمة العربية للتركيز على هذه المسألة.
وأضاف في بيان "يواصل الأمين العام المشاركة في الاتصالات المكثفةالهادفة إلى إنهاء تعليق روسيا مشاركتها (في الاتفاق)". وتابع "تهدف المشاركة نفسها أيضا إلى إعادة تمديد مبادرة تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وتنفيذها بشكل كامل، بالإضافة إلى تذليل العقبات المتبقية أمام تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية".
هـ.د/ع.ج (أ ف ب ، رويترز)
-
بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
ماريوبول قبل الحرب وبعدها
صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.
-
بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
ميناء ماريوبول
صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.
-
بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
"تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي
بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.
-
بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
متنزه داخل المدينة
يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.
-
بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
المتنزه الآن
أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.
-
بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
مسرح مدينة ماريوبول
اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.
-
بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
المسرح بعد قصف المدينة
المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.
-
بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب
في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.
-
بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
الحرب جعلته أطلالا و"خردة"
هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.
-
بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
طرق وشوارع حديثة
هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.
-
بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!
ماريوبول كيف أصبحت
الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)
الكاتب: علاء جمعة