 روسيا تركز على المناطق الشرقية لأوكرانيا | DW الأخبار | DW | 10.04.2022

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DW الأخبار

روسيا تركز على المناطق الشرقية لأوكرانيا

مع تركيز القوات الروسية على المناطق الشرقية لأوكرانيا تزداد مخاوف المدنيين خاصة مع شح المواد الأساسية. وأظهر الغرب دعمه لأوكرانيا متمثلا أيضا في زيارة جونسون لكييف.

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