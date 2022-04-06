روسيا تركز على المناطق الشرقية لأوكرانيا

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مع تركيز القوات الروسية على المناطق الشرقية لأوكرانيا تزداد مخاوف المدنيين خاصة مع شح المواد الأساسية. وأظهر الغرب دعمه لأوكرانيا متمثلا أيضا في زيارة جونسون لكييف.
أصداء واسعة تبعت مناشدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمتطوعين الأجانب من أجل الدفاع عن أوكرانيا، فكيف كانت الاستجابة الفعلية حتى الآن، وما تقييم الخبراء العسكريين لفوائد هذه الخطوة على الأرض؟
أكدت أوكرانيا إن الجيش الروسي يواصل تكثيف تحركاته في إطار الاستعداد لعمليات هجومية شرقي البلاد عقب انسحابه من محيط العاصمة كييف. وكشف مسؤولون محليون أنه تم العثور على مقبرة جديدة تضم عشرات المدنيين الأوكرانيين قرب كييف.
فيما قالت كييف إنها تحقق في أكثر من خمسة آلاف جريمة حرب متهمة القوات الروسية بارتكابها، أدان المستشار الألماني أولاف شولتس "جرائم الحرب البشعة" في أوكرانيا، ووعد بالعمل مع الشركاء على كشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
بحسب الخبراء فإن صدور فعل عاطفي تجاه الحرب في أوكرانيا يعد أمراً طبيعيا جداً. لكن من الممكن أن تتسبب الأخبارالمزعجة في جعل تركيز المرء منخفضاً، أو تتسبب في إثارة مخاوف وقلق. هذه بعض النصائح للتعامل مع الأمر.
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