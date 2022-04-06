روسيا تركز على المناطق الشرقية لأوكرانيا

كيف تتغلب على التأثير السلبي المزعج لأخبار الحروب؟

بحسب الخبراء فإن صدور فعل عاطفي تجاه الحرب في أوكرانيا يعد أمراً طبيعيا جداً. لكن من الممكن أن تتسبب الأخبارالمزعجة في جعل تركيز المرء منخفضاً، أو تتسبب في إثارة مخاوف وقلق. هذه بعض النصائح للتعامل مع الأمر.