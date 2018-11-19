روسيا ترفض تحديد "مهلة" للمفاوضات السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) في روما أن بلاده ترفض تحديد "مهلة" للمفاوضات حول سوريا، متهما من يؤيدون هذا الأمر بأنهم يسعون إلى تقويض عملية آستانا. وقال لافروف أمام مؤتمر البحر المتوسط الرابع في حضور مسؤولين أوروبيين ومن الشرق الأوسط "لا اؤمن بالمهل المصطنعة". واعتبر أن أي محاولة لممارسة ضغط في هذا الاتجاه على موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا تخفي نية لتقويض عملية السلام التي أطلقتها روسيا في آستانا. وأضاف "من يلحون على ستافان ليحدد مهلة لا يريدون سوى أمر واحد، تدمير عملية آستانا والعودة إلى منطق تغيير النظام" السوري.

ومنذ كانون الثاني/يناير 2017، تضم عملية آستانا التي ترعاها روسيا وإيران، حليفتا النظام، وتركيا الداعمة للمعارضة، ممثلين لدمشق ووفدا معارضا من دون مشاركة واشنطن.

وردا على سؤال لأحد المشاركين عن سبب دعم روسيا للنظام السوري "الديكتاتوري" والذي "يقتل" شعبه، قال لافروف إن بلاده لا تدعم أي شخصية سياسية في سوريا وأنه يعود فقط للشعب السوري أن يغير النظام أو لا يغيره "عبر انتخابات". ودافع عن ضرورة احترام حقوق الانسان، لكنه ذكر بان "الحق في الحياة" أساسي أيضا مشيرا إلى التدخل العسكري في العراق أو ليبيا والذي خلف آلاف الضحايا المدنيين. وقال لافروف أيضا "اذا كنتم لا تأبهون للاستقرار او للحق في الحياة، فاعتقد أنكم (بذلك) منحازون". وأضاف "إسألوا إذا الليبيين كيف كانوا يعيشون قبل" التدخل العسكري الغربي في 2011 ضد نظام معمر القذافي.

ي.ب/ هـ.د (ا ف ب)