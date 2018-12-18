روسيا تدافع عن "حق" بن سلمان في تولي عرش السعودية 

حذرت روسيا الولايات المتحدة اليوم الأربعاء (26 كانون الأول/ ديسمبر 2018) من ممارسة أي ضغوط للتأثير على ترتيب الخلافة داخل الأسرة الحاكمة في السعودية. يأتي ذلك وسط مطالبات بالحيلولة دون تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عرش المملكة خلفا لوالده المريض.

وأكدت موسكو دعمها لمحمد بن سلمان، الذي يتعرض لضغوط فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، في مقابلة مع وكالة أنباء "بلومبرغ" الأمريكية في موسكو أمس الثلاثاء، وبثتها الوكالة اليوم، إن الأمير محمد بن سلمان له كل الحق في وراثة العرش بعد وفاة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (82 عاما).

وتابع بوغدانوف، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الخارجية: "بالطبع نحن ضد التدخل.. على الشعب والقيادة في السعودية أن يقرروا مثل هذه المسائل بأنفسهم.. لقد اتخذ الملك قرارا، ولا يمكنني حتى أن أتخيل على أي أساس سيتدخل شخص في أمريكا في مثل هذه القضية ويفكر في من ينبغي أن يحكم المملكة العربية السعودية، الآن أو في المستقبل. هذه مسألة سعودية".

وكان عدد من كبار أعضاء الكونغرس الأمريكي بمجلسيه قد ألقوا باللائمة على ولي العهد في مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو الاستنتاج الذي أيدته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، بحسب تقارير إخبارية. كما تبنى مجلس الشيوخ قرارا حمل فيه بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي.

ونفت الحكومة السعودية مرارا تورط ولي العهد في الجريمة وقالت إن خاشقجي قتل بواسطة عملاء حكوميين في خطة فاشلة لإجباره على العودة إلى السعودية. وقالت روسيا إنها تقبل الرواية السعودية للأحداث، فيما شككت فيها عدة دول فيها وخصوصا تركيا.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)