روسيا تحرق السلاح وأوروبا ترتجف بردا في الصيف

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روسيا تحرق غازا في موقع خط نوردستريم واحد. تأويلات لهذا الفعل. قد يكون ذلك بسبب افتقراها للمعدات الفنية اللازمة لتشغيل الموقع كما ينبغي. لكن السبب قد يكون أيضا ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليها. أوروبا اتهمت روسيا باستخدام الغاز كسلاح.
أعلنت أوكرانيا الإجلاء الإلزامي لجميع سكان دونيتسك، إحدى المنطقتين الإداريتين في حوض دونباس، لتجنب "الإرهاب الروسي" وعمليات القصف، هذا فيما لا تزال أصداء الهجوم على أسرى مصنع آزوفستال في ماريوبول تتفاعل.
قالت رئاسة الاتحاد الأوروبي إنه يجب على الاتحاد تقليل اعتماده على الإمدادات الروسية بأسرع وقت ممكن بعدما قامت مجموعة "غازبروم" بخفض شحنات الغاز الروسي، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى الاستعداد لأسوأ سيناريو للغاز.
لم يكد اقتصاد ألمانيا يجتاز تداعيات كورونا حتى تلقفته ارتدادات حرب أوكرانيا التي ألهبت أسعار الطاقة ومستويات التضخم. وباتت قاطرة أوروبا تترنح، فيما يتوقع معظم معاهد الرصد الاقتصادي آفاقا قاتمة على المدى المنظور.
بعد تعليق إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "مستعد" لهذا السيناريو، متهماً روسيا باستخدام الغاز كأداة ابتزاز، وهو ما نفته موسكو، لكنها في ذات الوقت هددت بقطع الغاز عن الدول "غير الصديقة".
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