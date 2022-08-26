 روسيا تحرق السلاح وأوروبا ترتجف بردا في الصيف | DW الأخبار | DW | 27.08.2022

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DW الأخبار

روسيا تحرق السلاح وأوروبا ترتجف بردا في الصيف

روسيا تحرق غازا في موقع خط نوردستريم واحد. تأويلات لهذا الفعل. قد يكون ذلك بسبب افتقراها للمعدات الفنية اللازمة لتشغيل الموقع كما ينبغي. لكن السبب قد يكون أيضا ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليها. أوروبا اتهمت روسيا باستخدام الغاز كسلاح.

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