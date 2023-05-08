روسيا تحتفل بالذكرى السنوية لانتصارها على ألمانيا النازية

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تأتي احتفالات هذا العام ، المعروفة باسم يوم النصر ، في وقت تنهمك فيه روسيا في غزوها لأوكرانيا. فيما أدى هجوم الطائرات بدون طيار على ما يبدو على الكرملين الأسبوع الماضي إلى زيادة التوتر.
احتشد الجنود والدبابات في الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو من أجل عرض عسكري، إذ أحيت روسيا ذكرى الانتصار على النازيين، فيما شنت هجمات جديدة على أوكرانيا. والرئيس الروسي يهاجم الغرب ويتهمه بشن حرب ضد بلاده.
رغم الغزو الروسي ووسط الموت والدمار تواصل لجنة مقابر الحرب الألمانية عملها في أوكرانيا. وتهدف اللجنة لتذكير العالم بأهوال الحرب العالمية الثانية، التي تعد الأكبر بالخسائر والأعلى بالتكاليف في تاريخ البشرية.
في أخطر اتهام منذ الغزو الروسي قال الكرملين إن الدفاعات الروسية عطلت طائرتين مسيرتين استخدمتا في هجوم على مقر إقامة بوتين. وفيما نفت أوكرانيا أي علاقة لها بالهجوم، أعلنت واشنطن أنها تتعامل "بحذر كبير" مع تصريحات روسيا.
أعلن الجيش الأوكرانية أنه الأوكرانية تمكن من صد أكثر من 36 هجوما روسيا في ثلاثة اتجاهات. وأنه صد الهجمات الروسية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا ومارينكا وكييف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".
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