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روسيا تحتفل بالذكرى السنوية لانتصارها على ألمانيا النازية

تأتي احتفالات هذا العام ، المعروفة باسم يوم النصر ، في وقت تنهمك فيه روسيا في غزوها لأوكرانيا. فيما أدى هجوم الطائرات بدون طيار على ما يبدو على الكرملين الأسبوع الماضي إلى زيادة التوتر.