 روسيا تحتفل بالذكرى السنوية لانتصارها على ألمانيا النازية | DW الأخبار | DW | 09.05.2023

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روسيا تحتفل بالذكرى السنوية لانتصارها على ألمانيا النازية

تأتي احتفالات هذا العام ، المعروفة باسم يوم النصر ، في وقت تنهمك فيه روسيا في غزوها لأوكرانيا. فيما أدى هجوم الطائرات بدون طيار على ما يبدو على الكرملين الأسبوع الماضي إلى زيادة التوتر.

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Umbetter des Volksbundes bergen im Dorf Sopiv (Oblast Iwano-Frankiwsk) 41 deutsche Kriegstote auf dem Friedhof einer Kirche. Der Priester der Gemeinde, Oleg Tkatschuk, hatte den Hinweis auf die Grablage gegeben. Die Wehrmachtsangehörigen sollen 1940 beim Absturz eines Sanitätsflugzeuges getötet worden sein. Datum: April 2023 Quelle: (c) Volksbund Hintergrund: https://www.volksbund.de/nachrichten/ukraine

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