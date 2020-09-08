 روسيا تتهم وزير الخارجية الألماني بمعاداتها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.09.2020

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أخبار

روسيا تتهم وزير الخارجية الألماني بمعاداتها

بعد انتقاده الحاد لروسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب واقعة المعارض الروسي نافالني؛ ردت وزارة الخارجية الروسية على هايكو ماس وزير الخارجية الألمانية وزعمت أنه "ينتهج سياسة معادية لروسيا".

صورة من لقاء جمع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس في موسكو (21/08/2019)

بعد تهديد ماس أمام الجمعية العامة بتوقيع عقوبات على روسيا، الخارجية الروسية تتهم وزير خارجية ألمانيا باتخاذ نهج عدائي لروسيا.

اتهمت روسيا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بانتهاج سياسة معادية لروسيا على خلفية واقعة تسميم المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني.

مختارات

أعربت روسيا عن رغبتها في حضور فريق لها خلال التحقيق الألماني الذي يُجرى لزعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني، بعد تحسن حالته الصحية، وردّت برلين على الطلب الروسي وكثفت تدابيرها لتأمين الأدلّة.

وقالت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء (30 سبتمبر/ أيلول 2020) إن تصريحات ماس التي أدلى بها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هي استئناف "لنهج برلين المعادي والمناوئ لروسيا" فيما يتعلق "بما يسمى تسميم نافالني".

وأكدت روسيا على عدم تقديم أدلة حتى الآن على التسميم المحتمل لنافالني بمجموعة نوفيتشوك التي تحظرها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وكان ماس، السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد وصف تسميم نافالني بمادة كيماوية على أنه "مشكلة للمجتمع الدولي برمته"، وهدد روسيا مجددا بفرض عقوبات، وقال في خطاب فيديو تم تسجيله لجلسة الأمم المتحدة : "أطالب روسيا ببذل المزيد من الجهود من أجل  كشف ملابسات الواقعة، ولا يمكن أن تظل مثل هذه الواقعة بدون عواقب".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن تصريحات ماس تبعث على السخرية لأن الجانب الألماني يتجاهل طلبات المساعدة القانونية من روسيا وعروض التعاون، وقالت إن روسيا خلصت إلى استنتاج مفاده بأنه "في ظل تصرف ألمانيا وحلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإن من غير الممكن أن تكون هناك علاقة مع الغرب حتى يوقف أساليب الاستفزاز ويبدأ في التصرف بصدق ومسؤولية".

يذكر أن تحليلا لمعمل تابع للجيش الألماني قد أفاد بأن نافالني (44 عاما)، أحد أشرس المنتقدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعرض للتسميم بسلاح كيماوي.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

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تسميم المعارض الروسي يثير ردود فعل متباينة حول العالم

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