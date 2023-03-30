روسيا تتهم مراسل "وول ستريت جورنال" بـ"التجسس" والصحيفة تنفي

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله اليوم الخميس (30 آذار/مارس 2022) إن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان جيرشكوفيتش احتجز في مدينة يكاترينبرغ للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وقال الجهاز في بيان نقلته إنترفاكس إنه "أوقف الأنشطة غيرالقانونية للمواطن الأمريكي جيرشكوفيتش إيفان المولود عام 1991، وهو مراسل في مكتب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بموسكو ومعتمد لدى وزارة الخارجية الروسية ويشتبه في قيامه بالتجسس لمصلحة الحكومة الأمريكية".

وجاء في البيان أن جيرشكوفيتش كان مكلفا من "الجانب الأمريكي" بجمع معلومات عن "أنشطة إحدى المؤسسات" الدفاعية. ولم يعرض البيان أي دليل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تطبيق تيليجرام اليوم إن أنشطة مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، "لا علاقة لها بالصحافة". واضافت أن المراسل "ليس أول غربي معروف يضبط بالجرم المشهود".



من جهتها نفت صحيفة وول ستريت جورنال "بشدة" اتهامات روسيا لمراسلها بالتجسس، وقالت الصحيفة في بيان إن "وول ستريت جورنال تنفي بشدة الاتهامات الموجهة من إف إس بي (جهاز الأمن الفدرالي الروسي) وتطلب الافراج الفوري عن مراسلنا المتفاني إيفان غيرشكوفيتش" مؤكدة "التضامن مع إيفان وعائلته". وقالت في بيان على موقعها الالكتروني إنها تشعر "بقلق بالغ على سلامة جيرشكوفيتش، موضحة أن الصحفي يعمل مراسلا لها كجزء من فريق مكتب موسكو وأنه حاصل على تصريح للعمل في روسيا من وزارة الخارجية.

أما موقع "موسكو تايمز" الذي يصنف نفسه كموقع إخباري مستقل والذي عمل جيرشكوفيتش لصالحه فقال نقلا عن عدة مصادر محلية، إن الصحفي البالغ من العمر 31 عاما احتجز على الأرجح بسبب خلفيته الصحفية. ونقل الموقع عن تقارير محلية قولها إن الصحفي الأمريكي كان يقوم بتغطية موضوعات لها علاقة بـ"مجموعة فاغنر".

والصحافي روسي الأصل ويتقن اللغة الروسية، ويبلغ من العمر 31 عاما ووالداه مقيمان في الولايات المتحدة.

وفي ردود الفعل الدولية، عبرت فرنسا عن قلقها بعد اعتقال الصحافي داعية موسكو إلى احترام حرية الصحافة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر "نحن قلقون جدا وسنحت لنا فرصة إدانة الموقف القمعي لروسيا" فيما يتعلق بالصحافة الروسية والصحافة الأجنبية على حد سواء.

من ناحيتها قالت المنظمة غير الحكومية "مراسلون بلا حدود" إنها "تشعر بالقلق" من "ما يبدو أنه إجراء انتقامي". وأضافت "يجب عدم استهداف الصحافيين".



وغادر معظم الصحفيين المستقلين روسيا العام الماضي، فيما واصل عدد قليل من المراسلين الأجانب عملهم من داخل البلاد.

ا.ف/ ع.ج.م (رويترز، د.ب.أ، أ ف ب)