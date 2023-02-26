روسيا تتهم الغرب باستعمال أساليب "رعاة البقر" لعزلها دوليا

اتهم دميتري بوليانسكي نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الغرب اليوم الأحد (26 فبراير/ شباط 2023)، باستخدام أساليب "رعاة البقر" و "لي الذراع" ضد بعض الدول خلال تصويت الجمعية العامة للمنظمة الدولية الأسبوع الماضي على قرار يطالب موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الخميس الماضي عزل روسيا، ودعت في الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا إلى "سلام شامل وعادل ودائم" تماشيا مع الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة.

وقال بوليانسكي على تطبيق تيليغرام "استُخدمت طرق 'رعاة البقر' مرة أخرى لتحقيق النتائج". وأضاف أن عددا من ممثلي الدول "النامية" اشتكوا للبعثة الروسية من الضغوط التي تعرضوا لها من زملائهم الغربيين المتحالفين مع كييف من أجل التصويت ضد روسيا. ولم يقدم بوليانسكي أي دليل على اتهاماته، ولم تصدر أي تعليقات عامة من الدول النامية عن ضغوط تعرضوا لها للتصويت لدعم قرار الأمم المتحدة.

"محاولات تعطيل القمة الروسية الأفريقية"

‬في سياق متصل، نقلت وكالة تاس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله إن الولايات المتحدة "تمارس ضغوطا غير مسبوقة" على الدول الأفريقية منها محاولة عرقلة القمة الروسية الأفريقية المزمع عقدها بعد خمسة أشهر. ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة الروسية الأفريقية الثانية في يوليو/ تموز في سان بطرسبرغ، في حدث يهدف إلى التأكيد على محاولاته لكسب التأييد في الدول الأفريقية بعد أن نبذه الغرب بسبب غزوه لأوكرانيا قبل عام. وذكرت تاس أن بوغدانوف أكد مجددا على اتهامات موسكو "للغرب الجماعي" بشنّ حملة لعزل موسكو.

فعاليات ومسيرات تضامنية حول العالم في الذكرى الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا

وأضاف بوغدانوف لوكالة تاس "الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون حملة غير مسبوقة لعزل روسيا سياسيا واقتصاديا، بما في ذلك تعطيل القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ". وتسعى روسيا على نحو خاص لكسب ودّ الدول الأفريقية، وزار وزير الخارجية سيرغي لافروف القارة مرتين هذا العام بالفعل بالإضافة إلى قيامه بجولة هناك منتصف العام الماضي.

أوكرانيا "جاهزة" لشن هجوم مضاد في الربيع

ميدانيا، قال نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون جاهزة لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية التي تحتل مساحات شاسعة من البلاد، في الربيع. ومع ذلك، فإن التوقيت الدقيق لشنّ الهجوم يتوقف على عدة عوامل، تتضمن شحنات الأسلحة الغربية، التي تلعب دورا مهما جدا في الجهود التي تبذلها أوكرانيامن أجل الدفاع عن نفسها ضد المهاجمين الروس، بحسب ما قاله سكيبيتسكي في تصريحات لمجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، نُشرت الأحد. وكرر سكيبيتسكي هدف كييف المعلن بتحرير جميع الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو لها في عام 2014. وقال: "لن نتوقف إلا عندما تعود بلادنا إلينا، وفقا للحدود (المعترف بها دوليا) لعام 1991 هذه هي رسالتنا لروسيا وللمجتمع الدولي". ومضى سكيبيتسكي يشرح كيف تخطط كييف لتحقيق "أهدافها العسكرية الاستراتيجية". وقال مسؤول الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: "نحاول إحداث شرخ في الجبهة الروسية في الجنوب بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي الروسي".

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا "استيقظنا على الحرب" في صباح 24 من فبراير/ شباط 2022، استيقظ العديد من الأوكرانيين على انفجارات قوية تهز العاصمة كييف حيث أقدمت روسيا على شن الحرب والتوغل العسكري واسع النطاق ما يمثل أكبر هجوم تشنه دولة ضد دولة أخرى ذات سيادة منذ الحرب العالمية الثانية. واستهدفت روسيا المباني المدنية مع أسفر عن سقوط ضحايا. وأعلنت أوكرانيا على الفور الأحكام العرفية.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا قصف بلا رحمة مع بداية الحرب، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "عملية عسكرية خاصة" بهدف الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوهانسك في شرق البلاد. اندفع سكان مدينة ماريوبول الساحلية في دونيتسك إلى البقاء في الطوابق السفلى من المباني لأسابيع خوفا من القصف. مات الكثيرون تحت الأنقاض. أدانت منظمات حقوقية الغارة الروسية التي استهدفت مبنى مسرح ماريوبول الذي لجأ إليه مئات الأشخاص في مارس / آذار العام الماضي.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا نزوح غير مسبوق تسببت الحرب في أوكرانيا في موجة نزوح جماعي غير مسبوق في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد فر أكثر من 8 ملايين شخص من البلاد. استقبلت بولندا وحدها 1.5 مليون شخص. وأُجبر ملايين الأشخاص، ومعظمهم من شرق وجنوب أوكرانيا، على الفرار.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا بوتشا.. مشاهد مروعة تمكن الجيش الأوكراني من طرد القوات الروسية من مناطق في شمال وشمال شرق البلاد بعد أسابيع قليلة من احتلالها. فشلت خطة روسيا في محاصرة العاصمة كييف. بعد تحرير المناطق، أصبح حجم الفظائع الروسية المزعومة جليا أمام أعين الملايين ليس في أوكرانيا وحدها وإنما في العالم بأسره مع انتشار صور المدنيين الذين جرى تعذيبهم قبل قتلهم في مدينة بوتشا قرب كييف فيما أفاد المسؤولون بمقتل 461 حالة وفاة.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا رائحة الدمار والموت تفوح من كراماتورسك مع استمرار الحرب، ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف المدنيين بإقليم دونباس. طلب المسؤولون من السكان المدنيين التراجع إلى مناطق أكثر أمانا، لكن الصواريخ الروسية استهدفت أيضا السكان خلال محاولتهم الفرار بما في ذلك مدينة كراماتورسك شرق البلاد. وأسفر القصف الذي طال محطة السكك الحديدية بالمدينة في أبريل/ نيسان عن مقتل أكثر من 61 شخصا وإصابة 120 آخرين حيث كان الآلاف يحاولون الفرار.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا القصف في كل مكان خلال الهجمات الجوية التي شنها الجيش الروسي، لجأ الملايين في أوكرانيا إلى ملاجئ. وعلى وقع ذلك، أضحت الطوابق السفلى بالنسبة للسكان قرب الخطوط الأمامية، بمثابة المنازل. وسعى سكان المدن الكبرى إلى الاحتماء من القصف الصاروخي حيث باتت محطات المترو في كييف وخاركيف ملاذات آمنة.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا محاوف من "كارثة نووية محتملة" في زابوريجيا بعد أسابيع من بدء التوغل العسكري الروسي، احتلت القوات الروسية مساحة كبيرة من المناطق في جنوب وشرق أوكرانيا خاصة المتاخمة للعاصمة. امتد القتال إلى مباني محطة الطاقة النووية زابوريجيا والتي أصحبت خاضعة لسيطرة الروس منذ ذلك الحين. أوفدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبراء إلى المحطة حيث دعت إلى إنشاء منطقة حماية آمنة حولها.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا اليأس يسود ماريوبول فرض الجيش الروسي حصارا خانقا على ماريوبول لأكثر من ثلاثة أشهر مع منع دخول الإمدادات وكل شيء. وفي غضون ذلك، كان مصنع آزوفستال لأعمال الحديد والصلب آخر معقل أوكراني بالمدينة، حيث تواجد بداخله آلاف الجنود والمدنيين. وفي مايو / أيار وبعد هجوم مكثف، تمكن الجنود الروس من الاستيلاء على المصنع واعتقال أكثر من ألفي شخص داخله.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا جزيرة الأفعى.. رمز للمقاومة احتلت روسيا جزيرة الأفعى في البحر الأسود في اليوم الأول من الحرب فيما انتشرت على الإنترنت محادثة بين أفراد الخدمة الأوكرانية والقوات الروسية حيث رفض الأوكرانيون الاستسلام. وفي أبريل/ نيسان، زعم الجانب الأوكراني إغراق سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود "موسكفا" والتي شاركت في الهجوم على الجزيرة. وقالت أوكرانيا في يونيو / حزيران إن قواتها تمكنت من إبعاد الروس عن الجزيرة.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا حصيلة ضحايا الحرب؟ لا تزال حصيلة القتلى في الحرب غير دقيقة بشكل كبير، لكن للأمم المتحدة قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن 7200 مدني فضلا عن إصابة أكثر من 12 ألفا وسط تقديرات تشير إلى ارتفاع الحصيلة. أما فيما يتعلق بالجانب العسكري فلا يوجد حتى الآن أي رقم دقيق للخسائر من الجنود في الطرفين.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا تغيير قواعد اللعبة وفي الأيام الأولى من الحرب، احتدم الجدل في الدول الغربية حيال تسليح أوكرانيا، بيد أن الجانب الأوكراني تلقى القليل من الأسلحة الغربية في بداية الحرب. مثلت راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، علامة فارقة في الصراع حيث سمحت للجيش الأوكراني بقطع خطوط الدعم الخاصة بالمدفعية الروسية وساهمت في نجاح تنفيذ هجمات مضادة على مواقع تمركز القوات الروسية.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا فرحة التحرير شن الجيش الأوكراني في مطلع سبتمبر / أيلول هجوما مضادا ناجحا في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد مع تراجع وتقهقر القوات الروسية حيث تركوا أسلحتهم ومعداتهم العسكرية وحتى الذخيرة وأدلة ربما توثق وقوع جرائم حرب. وعلى وقع ذلك، استطاع الجيش الأوكراني دخول مدينة خيرسون وسط هتاف السكان.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا انفجار جسر القرم في أكتوبر / تشرين الأول، وقع انفجار كبير على جسر القرم أو "كيرتش" الذي بنته روسيا لربط أراضيها بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها عام 2014. وعلى وقع الانفجار، دُمر الجسر جزئيا. وتقول روسيا إن شاحنة محملة بالمتفجرات كانت قادمة من أوكرانيا تسببت في الانفجار فيما لم يعلن المسؤولين الأوكرانيون صراحة أي مسؤولة عن الحادث.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا استهداف محطات الطاقة بعد أيام قليلة من تفجير جسر القرم، نفذت روسيا أول هجوم واسع النطاق على محطات الطاقة في أوكرانيا ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق كثيرة من مدينة لفيف وحتى خاركيف. منذ ذلك الحين، أصبح شن روسيا ضربات مكثفة على البنية التحتية للطاقة أمرا شائعا. وقد فاقمت هذه الهجمات من معاناة المدنيين في المدن الأوكرانية خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي والمياه بشكل شبه يومي.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا الطريق إلى عضوية الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب، دأب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نشر مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي حيث يتحدث فيها عن الخسائر ووضع البلاد، مؤكدا على استمرار القتال. لم يتمكن زيلينسكي فقط من توحيد البلاد فحسب وإنما حصل أيضا على دعم كبير من الدول الغربية. وتحت رئاسته، أحرزت أوكرانيا تقدما كبيرا في طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية غربية تعتمد قدرة أوكرانيا في صد هجمات روسيا على المساعدات الخارجية. وقد قدمت العديد من دول الغرب مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية بمليارات الدولارات. لكن تقديم مساعدات عسكرية تتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ظل موضع نقاش كبير في الدول الغربية فيما يرجع ذلك إلى الخوف من استفزاز روسيا واتساع نطاق الحرب. وأخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد 2" القتالية ألمانية الصنع.

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا باخموت.. مدينة مدمرة على مدى أشهر، اندلعت معارك عسكرية عنيفة حول مدينة باخموت في منطقة دونيتسك، بيد أنه منذ خسارة القوات الأوكرانية مدينة سوليدار القريبة من باخموت مطلع العام الجاري، أصبح الدفاع عنها أكثر صعوبة. وقد أفادت الاستخبارات الألمانية بأن الخسائر اليومية في الجانب الأوكراني تقدر بالمئات مع توقعات بارتفاع خسائر الجانب الروسي. ومؤخرا قال الرئيس الأوكراني إنه سيتم الدفاع عن المنطقة "ولكن ليس بأي ثمن".

في صور ـ التسلسل الزمني لعام من الحرب في أوكرانيا بايدن في كييف قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف يوم الاثنين (20/2/2023)، معلنا عن مساعدات جديدة ومعدات عسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى مزيد من العقوبات ضد موسكو، في عرض رمزي للغاية للدعم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الكامل. وقال بايدن: "بعد عام واحد تنهض كييف وتنهض أوكرانيا والديمقراطية تنهض". دانيلو بيلك/ م.ع



كييفتشيد بعقوبات الاتحاد الأوروبي

أشادت أوكرانيا بحزمة العقوبات الأوروبية جديدة من العقوبات ضد موسكو، وتشمل العقوبات حظر صادرات صناعية بقيمة تتجاوز 11 مليار يورو، وإجراءات عقابية ضد مجموعة فاغنر وبنوك مثل "ألفا بنك". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "لدينا الآن العقوبات الأوسع نطاقا على الإطلاق، التي تستنزف ترسانة الحرب الروسية وتؤثر بشدة على اقتصادها". وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تتعرض بلاده لهجوم من روسيا، بحزمة العقوبات خلال رسالته المسائية المصورة إلى الأمة.

وقال زيلينسكي "إنها قوية، موجهة ضد الصناعة العسكرية والقطاع المالي للدولة الإرهابية وضد الدعائيين الذين أغرقوا المجتمع الروسي في الأكاذيب ويحاولون نشر أكاذيبهم في جميع أنحاء العالم". وأضاف "بالتأكيد لن ينجحوا في ذلك". والحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا التي فرضت تباعا منذ شباط / فبراير 2022 توسع قائمة الأشخاص الذين سيجري حظر دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي وسيتم تجميد أصولهم في دول التكتل إن وجدت. واختلف دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي لأسابيع حول الإجراءات لكنهم توصلوا أخيرا إلى اتفاق في ساعة متأخرة من يوم الجمعة.

ح.ز/ و.ب (رويترز/ أ.ف.ب / د.ب.أ)