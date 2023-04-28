روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين.. وكييف تنفي

اتهمت روسيا أوكرانيا اليوم الأربعاء (الثالث من مايو/آيار 2023) بمهاجمة الكرملين بطائرتين مسيرتين خلال ليل الثلاثاء/الأربعاء في محاولة لم تنجح لقتل الرئيس فلاديمير بوتين.

في غضون ذلك قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تحاول التحقق من صحة اتهام موسكو بأن أوكرانيا حاولت دون جدوى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهجوم بطائرتين مسيرتين على مقر إقامته في الكرملين. وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "ما زلنا نحاول التحقق من صحة هذه المعلومات".

بيد أنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إنه لا يستطيع إثبات صحة اتهام روسيا بأن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة. في المقابل شدد بلينكن على أنه سينظر "بعين الريبة" لأي شيء يصدر عن الكرملين.

الاتهام الأكثر خطورة

ويأتي هذا الاتهام الأكثر خطورة الذي توجهه موسكو لكييف منذ بدء الغزو قبل أكثر من 14 شهراً، فيما تستعد أوكرانيا لشنّ هجوم مضاد جديد على القوات الروسية استغرق التخطيط له أشهراً.

وقال الكرملين إن الدفاعات الروسية عطلت الطائرتين المسيرتين اللتين استخدمتا في ما قالت إنه هجوم على مقر إقامة بوتين في الكرملين. وأضاف الكرملين أن روسيا تحتفظ بحق الرد، وهو تعليق يشير إلى أن موسكو قد تستغل ما قالته عن هذا الهجوم لتبرير مزيد من التصعيد في الحرب مع أوكرانيا.

وقال الكرملين في البيان "طائرتان مسيرتان استهدفتا الكرملين. ونتيجة الإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة الرادار تم تعطيل الطائرتين"، واصفاً العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".

وأضاف "نعد هذه الأفعال عملاً إرهابياً مخططاً له ومحاولة لاغتيال الرئيس قبيل الاحتفال بيوم النصر وموكب التاسع من مايو/أيار الذي من المقرر أيضاً أن يحضره ضيوف أجانب". وتابع أن "الجانب الروسي يحتفظ بحق الرد بإجراءات في المكان والزمان اللذين يراهما مناسبين".

وقال المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف إن بوتين كان يعمل في مقر إقامته قرب موسكو الأربعاء، مؤكدا أنه سيشارك في استعراض يوم النصر في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء الأسبوع المقبل كما هو مخطط.

هجوم بمسيرات

ونشرت (بازا) وهي قناة على تيليغرام لها صلات بأجهزة أمنية روسية مقطع فيديو يظهر جسماً طائراً يقترب من قبة لأحد بنايات الكرملين الشهيرة المطلة على الساحة الحمراء وبعدها ينفجر هذا الجسم قبل أن يصل. ولم يتسن لرويترز التأكد بعد من صحة هذا المقطع.

وأكدت الرئاسة الروسية أن حُطام المسيّرتين سقط داخل الكرملين لكنه لم يُصب أحداً.

نفت الرئاسة الاوكرانية أي علاقة لأوكرانيا بالهجوم والذي نسبته موسكو الى كييف

على صعيد متصل، أعلن رئيس بلدية موسكو حظر تحليق الطائرات المسيّرة غير المصرح بها في أجواء العاصمة الروسية. وقال سيرغي سوبيانين في بيان إن تحليق المسيّرات محظور ما لم يتم الحصول على تصريح خاص من "السلطات الحكومية".

كييف تنفي

من جانبها، نفت الرئاسة الاوكرانية أي علاقة لأوكرانيا بالهجوم والذي نسبته موسكو إلى كييف.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريح للصحافيين "بالتأكيد، لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين".

وأضاف بودولياك "ينبغي فقط اعتبار هذه التصريحات التي أطلقتها روسيا محاولة لإعداد ظروف" يمكن استخدامها ذريعة "بهدف شن هجوم إرهابي واسع النطاق في أوكرانيا".

ورأى أن هجوماً مماثلاً في حال كانت كييف من نفذه "لن يعالج أي مشكلة عسكرية"، مع استمرار موسكو في السيطرة على نحو عشرين في المئة من الأراضي الأوكرانية.

وتابع المستشار الرئاسي "على العكس، هذا الامر سيشجع روسيا على أعمال أكثر تطرفا بحق مدنيينا". واعتبر أن لدى موسكو "خشية كبيرة من بدء هجمات أوكرانيا على طول خط الجبهة، وتحاول في شكل ما أن تاخذ المبادرة وتحول الانتباه".

وتؤكد اوكرانيا منذ أشهر أنها تستعد لشن هجوم مضاد لاستعادة السيطرة على المناطق التي احتلتها موسكو في جنوب البلاد وشرقها. واعلنت كييف في الأيام الأخيرة أن الاستعدادات لهذا الهجوم "اوشكت أن تنتهي".

ع.ح./أ.ح. (رويترز، أ ف ب)