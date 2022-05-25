 روسيا تتقدم في دونباس وأوكرانيا تنتظر أسلحة نوعية من حلفائها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.05.2022

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روسيا تتقدم في دونباس وأوكرانيا تنتظر أسلحة نوعية من حلفائها

في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.

دخان متصاعد من مدينة سيفيرودونتسك ، أثناء قصف منطقة دونباس بشرق أوكرانيا

تقول كييف إن المعارك في شرق البلاد بلغت أعنف مستوياتها حتى الآن، وطالبت حلفاءها الغربيين بالمزيد من الأسلحة.

أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الجمعة (27 مايو/أيار 2022) إنهم استولوا على بلدة ليمان التي تعد مفترق طرق مهم في دونباس، حيث يبدو أن موسكو تتقدم بسرعة أكبر من السابق في شرق أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية.

مختارات

بعد ثلاثة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وعلى الرغم من مضاعفة الغرب لدعمه العسكري والاستخباراتي لكييف، إلا أن دعاية الكرملين لا تزال تروج بثقة لنصر روسي حتمي. غير أن عددا من الخبراء الألمان ينظرون للأمر بشكل مختلف.

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في افتتاح منتدى دافوس، المجتمع الدولي بتوفير دعم أسرع لبلاده ومدّها بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات "قصوى" على موسكو. كييف طالبت مجددا بأسلحة ثقيلة "كأسلحة الحلف الأطلسي".

وصفت أوكرانيا توزيع روسيا جوازات سفر بمنطقتين تسيطر عليهما بأنه "غير شرعي" و "انتهاك لوحدة الأراضي" الأوكرانية. ونددت واشنطن بالخطوة. ولا تشترط موسكو على طالب الجنسية أن يكون أقام في روسيا أو اجتاز امتحان للغة الروسية.

غضب عارم في كييف بعد أن علت أصوات تقترح التنازل عن أراضٍ أوكرانية لروسيا مقابل انهاء الحرب، آخرها تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بهذا الشأن، ليعقب الرئيس زيلنسكي بحزم قائلا: "لسنا في عام 1938".

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتقديم "مساهمة كبيرة" لتفادي أزمة غذاء عالمية لكن بشروط. وفيما اعتبرت أوكرانيا شروط موسكو "ابتزازا"، رفضتها واشنطن متهمة موسكو بـ"استخدام الغذاء سلاحاً".

ويحتدم القتال شرقي أوكرانيا حالياً، وقد استولت القوات الروسية والقوات المسلحة الموالية لها على معظم منطقة لوهانسك. وتواجه مدينتا سفيرودونيتسك وليسيتشانسك - اللتان تسيطر عليهما أوكرانيا - خطر الحصار.

سقوط "كراسني ليمان"

وقالت هيئة أركان الدفاع عن الأراضي "لجمهورية" دونيتسك الانفصالية على حسابها على تلغرام إنها "سيطرت بشكل كامل" على "كراسني ليمان" (الاسم القديم لليمان خلال الحقبة السوفيتية) بفضل وحدات عسكرية من منطقة لوهانسك الانفصالية و"دعم نيران" القوات المسلحة الروسية.

وأفادت وكالة أنباء انترفاكس أن الانفصاليين في منطقة دونيتسك "حرروا حتى الآن وسيطروا بشكل كامل على 220 بلدة".

ولم يعلق الجيش الروسي أو الجيش الأوكراني على ذلك. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وتمهد السيطرة على "ليمان" الطريق باتجاه سلوفيانسك ثم كراماتورسك، مع إحراز تقدم في محاولة تطويق سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، وهما مدينتان أوكرانيتان مهمتان تقعان في أقصى الشرق.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن المعارك الأخيرة إنها "تُظهر أن موسكو قد حسنت تكتيكاتها"، مضيفاً: "وفقا لمعلومات غير مؤكدة، فقدنا بلدة ليمان. الجيش الروسي - وهذا يحتاج إلى التحقق - استولى عليها".

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن إن الجيش الروسي يحاول تطويق المدينة والمدينة المجاورة ليسيتشانسك. وأضاف "نعتقد أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على الجزء الأكبر من شمال شرق سيفيرودونتسك رغم استمرار القتال".

وقال رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في سيفيرودونيتسك ألكسندر ستريوك إنه ما زال هناك بين 12 ألفاً و13 ألف شخص في المدينة التي كان عدد سكانها يبلغ مئة ألف نسمة قبل الحرب.

وبعد طردها من العاصمة كييف في مارس/آذار ومن ضواحي خاركيف ثاني أكبر المدن، في وقت سابق من هذا الشهر، قامت القوات الروسية بأقوى هجوم لها في منطقة دونباس الشرقية منذ أسابيع.

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شحنات جديدة من الأسلحة

في غضون ذلك، يستمر الجدل حول شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا. وتطالب كييف بأسلحة برية بعيدة المدى، وخاصة قاذفات الصواريخ، والتي يمكن أن تساعدها في الفوز بمعركة المدفعية التي تدور في الشرق.

وطالبت السلطات الأوكرانية مرة أخرى الغرب الجمعة بمزيد من الأسلحة. وكتب ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية في تغريدة على تويتر أن "بعض الشركاء يتجنبون إعطاء الأسلحة اللازمة خوفًا من التصعيد". وأضاف: "تصعيد .. حقًا؟ روسيا تستخدم بالفعل أثقل أسلحة غير نووية، يحرقون الناس أحياء ربما حان الوقت ... لمنحنا (قاذفات صواريخ متعددة) ام ال آر اس".

بدوره، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على مزيد من الدعم العسكري الإضافي لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة هجومية يمكن أن تضرب أهدافاً من مسافة بعيدة للغاية.

ووفقًا لتقارير أمريكية، تفكر إدارة الرئيس جو بايدن في تزويد كييف بنظام مدفعية M142 HIMARS، والتي يمكن أن يصل مداها إلى مئات الكيلومترات. لكن واشنطن حذرت سابقاً من أن الأسلحة طويلة المدى قد تعني تصعيدًا إذا استخدمتها أوكرانيا لمهاجمة أهداف في عمق روسيا.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن أي شحنات أسلحة يمكن أن تصل إلى الأراضي الروسية ستكون "خطوة جادة نحو تصعيد غير مقبول".

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اتهامات جديدة لروسيا بالإبادة الجماعية      

من جهته، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا مساء الخميس بارتكاب "إبادة جماعية" في دونباس بشرق البلاد حيث تتعرض مدينة سيفيرودونيتسك لسيل من القنابل.

وقال زيلينسكي في خطاب بثه التلفزيون مساء أمس إن "هجوم المحتلين الحاليين في دونباس قد يجعل المنطقة خالية من السكان"، متهماً الغزاة الروس بالسعي إلى تحويل سيفيرودونتسك ومدن أخرى في المنطقة "إلى رماد"، مضيفاً أن القوات الروسية تمارس عمليات "تهجير" و "قتل جماعي المدنيين" في دونباس وتمارس "سياسة إبادة جماعية واضحة تنفذها روسيا".

واتهامات زيلينسكي مماثلة لتلك التي أطلقتها موسكو لتبرير غزوها متحدثة عن "إبادة جماعية" مارسها الأوكرانيون ضد السكان الناطقين بالروسية في دونباس.

وكان البرلمان الأوكراني تبنى في نيسان/ابريل قراراً يصف ب"الإبادة الجماعية" تحركات الجيش الروسي. وقد حث كل الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على أن تحذو حذوه. واستخدم الرئيس الأميركي جو بايدن التعبير بنفسه بينما تجنب الفرنسي إيمانويل ماكرون ذلك.

من جانبه، حذر المستشار الألماني أولاف شولتز بوتين من "الأوهام في حرب أوكرانيا". وقال شولتز في إشارة إلى التقدم الروسي: "السلام لا يتحقق من خلال القهر العنيف. العدالة هي شرط أساسي للسلام".

روسيا بدورها تتهم أوكرانيا بإصدار تصريحات متناقضة، وأن تجمد مباحثات السلام هو مسؤولية الحكومة في كييف، بحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

ع.ح./خ.س. (رويترز، ا ف ب، د ب ا)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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