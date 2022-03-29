روسيا تتحدث عن تقليص النشاط العسكري وأوكرانيا تشكك بسبب استمرار القصف

زيلينسكي: أوكرانيا "لن تنخدع" بعد انسحاب روسيا من محيط كييف

تترقب أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بشك "خفض الأنشطة العسكرية" في محيط كييف، وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو "يمكننا القول إنّ الإشارات التي نسمعها في المفاوضات إيجابية، لكنّها لا تنسينا الانفجارات أو القذائف الروسية".