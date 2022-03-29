 روسيا تتحدث عن تقليص النشاط العسكري وأوكرانيا تشكك بسبب استمرار القصف | DW الأخبار | DW | 31.03.2022

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DW الأخبار

روسيا تتحدث عن تقليص النشاط العسكري وأوكرانيا تشكك بسبب استمرار القصف

قالت روسيا إنها قلصت نشاطها العسكري حول كييف لمنح فرصة لمباحثات السلام. غير أن الأركان الأوكرانية تحدثت عن حيلة روسية وأوضحت أن روسيا تعيد فقط تموضع قواتها.

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