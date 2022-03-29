روسيا تتحدث عن تقليص النشاط العسكري وأوكرانيا تشكك بسبب استمرار القصف

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قالت روسيا إنها قلصت نشاطها العسكري حول كييف لمنح فرصة لمباحثات السلام. غير أن الأركان الأوكرانية تحدثت عن حيلة روسية وأوضحت أن روسيا تعيد فقط تموضع قواتها.
تترقب أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بشك "خفض الأنشطة العسكرية" في محيط كييف، وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو "يمكننا القول إنّ الإشارات التي نسمعها في المفاوضات إيجابية، لكنّها لا تنسينا الانفجارات أو القذائف الروسية".
أصبحت أوكرانيا مسرحاً لحرب بالوكالة بين روسيا والغرب. وانتهى ذلك بهجوم روسيا على أوكرانيا. الفيلم الوثائقي المؤلف من جزئين يسلط الضوء على كيفية وصول الأمر إلى هذا المستوى.
قال الرئيس الأوكراني إن تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي يشجع الجميع على حيازة هذه الأسلحة ما سيدفع مزيدا من الدول لاقتنائها لحماية أنفسها من الغزو. وأضاف أن روسيا دمرت نحو 60 موقعا روحيا في بلاده خلال الغزو.
تحتضن تركيا لقاء تفاوضيا جديدا بين الوفدين الروسي والأوكراني، ويؤكد الطرفان أنهما لم يصلا بعد لأيّ توافقات حول النقاط الخلافية، في وقت حذرت فيه موسكو وسائل إعلام روسية من بث حوار للرئيس الأوكراني.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول