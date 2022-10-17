روسيا تبلغ عن هجوم بمسيرات على الكرملين

روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين.. وكييف تنفي

في أخطر اتهام منذ الغزو الروسي قال الكرملين إن الدفاعات الروسية عطلت طائرتين مسيرتين استخدمتا في هجوم على مقر إقامة بوتين. وفيما نفت أوكرانيا أي علاقة لها بالهجوم، أعلنت واشنطن أنها تتعامل "بحذر كبير" مع تصريحات روسيا.