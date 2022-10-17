روسيا تبلغ عن هجوم بمسيرات على الكرملين

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أبلغت روسيا عن عدة أعمال تخريب على أراضيها وألقت بمسؤولية ذلك على أوكرانيا. هذا ما فعلته فيما يتعلق بمحاولة هجوم مزعوم بمسيّرات على الكرملين، مقر الرئيس فلاديمير بوتين.
في أخطر اتهام منذ الغزو الروسي قال الكرملين إن الدفاعات الروسية عطلت طائرتين مسيرتين استخدمتا في هجوم على مقر إقامة بوتين. وفيما نفت أوكرانيا أي علاقة لها بالهجوم، أعلنت واشنطن أنها تتعامل "بحذر كبير" مع تصريحات روسيا.
نفى الرئيس الأوكراني ضلوع بلاده في ما قالت روسيا إنها محاولة اغتيال للرئيس الروسي، واتهم موسكو بتلفيق الهجوم على الكرملين بطائرات مسيرة. يأتي ذلك فيما أثارإعلان الكرملين عن الواقعة ردود فعل قوية وتكهنات في البلاد.
أكدت كييف أن مرحلة التحضير لهجومها المضاد الواسع النطاق "شارفت على نهايتها". ويتزامن ذلك مع إدانة الرئيس الأوكراني لما أسماها "ليلة الرعب" عقب وابل من الهجمات الصاروخية الروسية أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.
أعلن الجيش الأوكرانية أنه الأوكرانية تمكن من صد أكثر من 36 هجوما روسيا في ثلاثة اتجاهات. وأنه صد الهجمات الروسية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا ومارينكا وكييف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".
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