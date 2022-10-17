 روسيا تبلغ عن هجوم بمسيرات على الكرملين | DW الأخبار | DW | 04.05.2023

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DW الأخبار

روسيا تبلغ عن هجوم بمسيرات على الكرملين

أبلغت روسيا عن عدة أعمال تخريب على أراضيها وألقت بمسؤولية ذلك على أوكرانيا. هذا ما فعلته فيما يتعلق بمحاولة هجوم مزعوم بمسيّرات على الكرملين، مقر الرئيس فلاديمير بوتين.

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22.02.2022, Litauen, Rukla: Deutsche Bundeswehrsoldaten des Nato-Gefechtsverbandes in Litauen warten auf die deutsche Verteidigungsministerin Lambrecht bei ihrer Ankunft auf dem Militärstützpunkt. Lambrecht will mit ihrem Amtskollegen Anusauskas über die russische Eskalation sprechen. egen der schweren Spannungen im Ukraine-Konflikt hatte das Verteidigungsministerium entschieden, rund 350 zusätzliche Männer und Frauen mit rund 100 Fahrzeugen und Waffensystemen nach Litauen zu schicken, um die Sicherheit des Nato-Partners zu unterstützen. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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