 روسيا تبرم اتفاقا مع إيران لصنع طائرات مسيرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.11.2022

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روسيا تبرم اتفاقا مع إيران لصنع طائرات مسيرة

ذكر تقرير إعلامي نقلا عن معلومات استخباراتية غربية أن روسيا توصلت لاتفاق مع إيران لتصنيع الطائرات المسيرة داخل روسيا. ويتحرك البلدان بسرعة لنقل التصميمات والمكونات الرئيسية التي قد تسمح ببدء الإنتاج في غضون أشهر.

أرشيف: صورة لإطلاق طائرة إيرانية مسيرة، (أغسطس / آب 2022)

أرشيف: صورة لإطلاق طائرة إيرانية مسيرة، (أغسطس / آب 2022)

أبرمت روسيا اتفاقا مع طهران لصنع "مئات" من الطائرات المسيرة الإيرانية ، لحربها في أوكرانيا، طبقا لتقرير بصحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية وغربية. وذكرت الصحيفة ومقرها الولايات المتحدة أمس (السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) أن الجانبين يعملان على بدء الإنتاج في الأشهر المقبلة، بموجب اتفاق، تم التوصل إليه، في أوائل شهر نوفمبر الجاري.

مختارات

بعد أن نفت مرارا أنها زودت روسيا بأسلحة استخدمتها الأخيرة في حربها على أوكرانيا، اعترفت إيران بتزويد موسكو بطائرات بدون طيار قبل الغزو بأشهر. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم طهران بـ "الكذب".

بعد جدل واسع حول استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية بأوكرانيا، أقرت طهران لأول مرة بتسليم موسكو "عددًا صغيرًا" من المُسيّرات، مؤكدة أن ذلك كان "قبل حرب أوكرانيا"، وأنها "لن تظل غير مبالية" إذا ثبت استخدامها في الحرب.

وكانت روسيا قد استخدمت بالفعل مئات من الطائرات المسيرة الإيرانية، طراز "شاهدـ 136". ويمكن أن تطير عدة مئات من الكيلومترات، وتدور فوق منطقة مستهدفة، ثم تنحدر إلى أسفل بحمولتها المتفجرة. وتنفي موسكو استخدام ما تسمى بطائرات "كاميكازاي" المسيرة، بينما أقرت إيران في وقت سابق هذا الشهر بأنها أمدت روسيا بطائرات مسيرة.

ويستخدم الجيش الروسي الطائرات المسيرة لشن هجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وإنتاج موسكو لطائرات خاصة بها، سيسمح لها بشن العديد من مثل هذه الهجمات. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ثلاثة مسؤولين حكوميين، على صلة بنتائج استخباراتية، معروفة لأجهزة الأمن الأمريكية والغربية الأخرى أن طهران تسلم حاليا "تصميمات ومكونات رئيسية" لموسكو لبدء الإنتاج.

ح.ز/ خ.س (د.ب.أ، رويترز)

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