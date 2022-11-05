روسيا تبرم اتفاقا مع إيران لصنع طائرات مسيرة

أبرمت روسيا اتفاقا مع طهران لصنع "مئات" من الطائرات المسيرة الإيرانية ، لحربها في أوكرانيا، طبقا لتقرير بصحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية وغربية. وذكرت الصحيفة ومقرها الولايات المتحدة أمس (السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) أن الجانبين يعملان على بدء الإنتاج في الأشهر المقبلة، بموجب اتفاق، تم التوصل إليه، في أوائل شهر نوفمبر الجاري.

وكانت روسيا قد استخدمت بالفعل مئات من الطائرات المسيرة الإيرانية، طراز "شاهدـ 136". ويمكن أن تطير عدة مئات من الكيلومترات، وتدور فوق منطقة مستهدفة، ثم تنحدر إلى أسفل بحمولتها المتفجرة. وتنفي موسكو استخدام ما تسمى بطائرات "كاميكازاي" المسيرة، بينما أقرت إيران في وقت سابق هذا الشهر بأنها أمدت روسيا بطائرات مسيرة.

ويستخدم الجيش الروسي الطائرات المسيرة لشن هجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وإنتاج موسكو لطائرات خاصة بها، سيسمح لها بشن العديد من مثل هذه الهجمات. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ثلاثة مسؤولين حكوميين، على صلة بنتائج استخباراتية، معروفة لأجهزة الأمن الأمريكية والغربية الأخرى أن طهران تسلم حاليا "تصميمات ومكونات رئيسية" لموسكو لبدء الإنتاج.

ح.ز/ خ.س (د.ب.أ، رويترز)