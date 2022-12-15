روسيا: المحافظون يضغطون على بوتين

حرب متواصلة - هكذا تحول روسيا الشتاء إلى سلاح ضد الأوكرانيين!

تتزايد الهجمات الروسية ضد البنى التحتية في أوكرانيا الأمر الذي ألقى بظلاله على سبل الحياة في البلاد. وعلى وقع ذلك، بات مئات الآلاف من الأوكرانيين بلا كهرباء أو إمدادات للتدفئة. مراسل DW جان فيليب شولتس التقى مع عدد منهم.