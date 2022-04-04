 روسيا: الحكومة تعاقب المعلمين | مراسلون حول العالم | DW | 23.07.2022

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مراسلون حول العالم

روسيا: الحكومة تعاقب المعلمين

في روسيا يُعاقَب بشدة كل من يعارض سياسة الدولة ودعايتَها، والآن تستهدف الحكومة فئة المُدرّسات والمُدرّسين مثل تاتْيانا تْشيرفينكْو التي ترفض تكميم الأفواه.

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