روسيا: الحكومة تعاقب المعلمين

لماذا يرفض بعض شباب السويد الانضمام إلى الناتو؟

رغم أن غالبية الشباب في السويد يؤيد انضمام بلادهم إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، إلا أن بعضهم يرفض فكرة الانضمام وخرجوا إلى الشوارع في احتجاجات، محذرين من أن قرار الانضمام جاء متسرعاً وإنه يتعين الحفاظ على حياد السويد.