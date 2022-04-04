روسيا: الحكومة تعاقب المعلمين

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في روسيا يُعاقَب بشدة كل من يعارض سياسة الدولة ودعايتَها، والآن تستهدف الحكومة فئة المُدرّسات والمُدرّسين مثل تاتْيانا تْشيرفينكْو التي ترفض تكميم الأفواه.
يبدو أن مصطلح نزع الأسلحة النووية أضحى شيئاً من الماضي؛ إذ يخشى "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (سيبري) من سباق تسلح نووي جديد، في الوقت الذي تخفت فيه أصوات دعاة السلام.
أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي. وأصبح على زعماء الاتحاد اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً في الأمر، لكن أمام الدولتين عملية انضمام طويلة وصعبة ستستغرق سنوات.
رغم أن غالبية الشباب في السويد يؤيد انضمام بلادهم إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، إلا أن بعضهم يرفض فكرة الانضمام وخرجوا إلى الشوارع في احتجاجات، محذرين من أن قرار الانضمام جاء متسرعاً وإنه يتعين الحفاظ على حياد السويد.
بينما عبرت المظاهرات العنيفة التي شهدتها ليبيا مؤخرًا عن استياء الليبيين من الركود السياسي والفساد، يزداد القلق الأوروبي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الوضع في ليبيا، خصوصًا بسبب النفوذ الروسي فيها.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول