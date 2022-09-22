روسيا: احتجاجات ضد التعبئة

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بسبب الحرب في أوكرانيا، أعلن بوتين عن عملية تعبئة جزئية فورية. لكن الكثير من الروس لا يريدون المشاركة.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي باستحواذ موسكو على محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، وكان في وقت سابق اليوم قد وقع على قانون الضم غير القانوني لأربع مناطق أوكرانية بعد "استفتاءات" مثيرة للجدل.
مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية، تزايدت المخاوف من دفع المزيد من الجنود الروس إلى ساحات المعارك في أوكرانيا. غير أن الإعلان لم يمر مرور الكرام، فكيف تبدو تداعياته في الشارع الروسي؟
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنّ روسيا مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية "لحماية نفسها"، مؤكدا من أنها "ليست مجرد خدعة" بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد "تدمير" بلاده. كما أعلن "تعبئة جزئية للمواطنين في الاحتياط"
بعد السيطرة على ليمان تمكنت القوات الأوكرانية من أن تضيف إلى قائمة "انتصاراتها" بلدتين جيددتين في منطقة خيرسون، فيما تشهد عملية التعبئة الإلزامية في روسيا انتكاسة إضافية بإعادة الألوف وإقالة مفوض عسكري.
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