 روسيا: احتجاجات ضد التعبئة | مراسلون حول العالم | DW | 06.10.2022

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مراسلون حول العالم

روسيا: احتجاجات ضد التعبئة

بسبب الحرب في أوكرانيا، أعلن بوتين عن عملية تعبئة جزئية فورية. لكن الكثير من الروس لا يريدون المشاركة.

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يواجه تصعيد فلاديمير بوتين للحرب معارضة متزايدة داخل روسيا. إذ احتجزت الشرطة أكثر من الف شخص كانوا يتظاهرون ضد التعبئة.

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Zu Beginn einer Pressekonferenz vor der letzten Teileröffnung des Humboldt Forums stehen die sogenannten Benin Bronzen in den Ausstellungsräumen. Die Sammlungspräsentationen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin sind mit rund 20 000 Exponaten auf 16 000 Quadratmetern dann vollständig zu sehen.

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This photo taken on June 17, 2022 shows forensic pathologist Raquel Fortun showing a bullet she found with bones of exhumed drug war victims during a post mortem medical examination, at the University of the Philippines Manila, in Manila. - Official data show more than 6,200 people have died in police anti-narcotics operations since outgoing-Philippine President Rodrigo Duterte was swept to power in 2016 promising to rid the country of drugs. - TO GO WITH Philippines-crime-rights,FOCUS by Cecil MORELLA (Photo by JAM STA ROSA / AFP) / TO GO WITH Philippines-crime-rights,FOCUS by Cecil MORELLA (Photo by JAM STA ROSA/AFP via Getty Images)

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21.9.2022, Moskau***** DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 21, 2022: Police officers detain a protester during an unauthorised rally against a partial mobilisation announced by Russia's President Vladimir Putin on September 21, 2022. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine in response to requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic for help. Vyacheslav Prokofyev/TASS]

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بعد السيطرة على ليمان تمكنت القوات الأوكرانية من أن تضيف إلى قائمة "انتصاراتها" بلدتين جيددتين في منطقة خيرسون، فيما تشهد عملية التعبئة الإلزامية في روسيا انتكاسة إضافية بإعادة الألوف وإقالة مفوض عسكري.