روسيا: أسرى الحرب تحت رحمة السياسة

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لقي أكثر من 50 أسير حرب أوكرانيًا مصرعهم في أواخر يوليو عندما تم قصف معسكر في منطقة دونيتسك. لكن ليس هذا هو السبب الوحيد الذي يجعل عائلات الأسرى تخاف على حياة أقاربهم.
دعا الناتو روسيا إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش محطة زابوريزهيا (زابوريجيا) النووية في أوكرانيا، وطالبها بسحب القوات الروسية من المحطة، محذرًا من مخاطر وقوع حادثة نووية.
استهدفت أوكرانيا قوات روسية تطلق النار على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار، ما يهدد بكارثة غير مسبوقة في القارة عجوز، وهي محطة سيطرت عليها القوات الروسية في بداية الحرب.
اتهمت القوات الروسية أوكرانيا بقصف سجن في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو في دونيتسك حيث يُحتجز أسرى حرب من الجيش الأوكراني، لكن الجيش الأوكراني نفى مسئوليته عن القصف وحملت الجيش الروسي المسؤولية.
يقول الجنود الروس الأسرى في أوكرانيا إن حكومتهم خدعتهم. كيف يعاملون كأسرى حرب؟ وكيف ينظرون إلى تلك الحرب؟ DW تمكنت من الوصول الحصري إلى الأسرى في أحد السجون والتحدث إلى عدد منهم.
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