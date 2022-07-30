 روسيا: أسرى الحرب تحت رحمة السياسة | مراسلون حول العالم | DW | 19.08.2022

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مراسلون حول العالم

روسيا: أسرى الحرب تحت رحمة السياسة

لقي أكثر من 50 أسير حرب أوكرانيًا مصرعهم في أواخر يوليو عندما تم قصف معسكر في منطقة دونيتسك. لكن ليس هذا هو السبب الوحيد الذي يجعل عائلات الأسرى تخاف على حياة أقاربهم.

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