روسيا: أسباب ازدهار الجبن المحلي

بايدن يهدد بوتين بـ"عقوبات شديدة" في حال شن هجوم على أوكرانيا

حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي من عقوبات شديدة ومتنوعة إذا ما أقدمت روسيا على مهاجمة أوكرانيا. جاء ذلك خلال قمة افتراضية جمعت الرئيسين وكان مخطط لها أن تستمر عدة ساعات لكنها انتهت بعد نحو ساعتين فقط.