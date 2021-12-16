روسيا: أسباب ازدهار الجبن المحلي

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أدت العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا إلى زيادة الطلب على السلع المحلية هناك، لكن الشركات الروسية الصغيرة نادرا ما تستفيد من هذ التطور.
الرئيس الروسي بوتين يندد بما اعتبره انتهاكاً للخطوط الحمراء الروسية في أوكرانيا، ويطالب بمفاوضات فورية مع حلف شمال الأطلسي تمنح روسيا ضمانات لأمنها، حسب قوله. والاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية.
اجتمع وزراء خارجيّة مجموعة السبع في ليفربول منددين بالمناورات الروسية عند الحدود الأوكرانية. وكررت واشنطن دعوة روسيا الى احتواء التوتر، مؤكدة أن القوى الغربية مستعدة لفرض عقوبات "شديدة" على موسكو في حال وقوع هجوم.
في ظل التصعيد بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والغرب عموما من جهة أخرى قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية بسبب ممارساتها في عدد من الدول بينها دول عربية وأفريقية.
حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي من عقوبات شديدة ومتنوعة إذا ما أقدمت روسيا على مهاجمة أوكرانيا. جاء ذلك خلال قمة افتراضية جمعت الرئيسين وكان مخطط لها أن تستمر عدة ساعات لكنها انتهت بعد نحو ساعتين فقط.
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