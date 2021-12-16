 روسيا: أسباب ازدهار الجبن المحلي | مراسلون حول العالم | DW | 11.12.2021

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مراسلون حول العالم

روسيا: أسباب ازدهار الجبن المحلي

أدت العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا إلى زيادة الطلب على السلع المحلية هناك، لكن الشركات الروسية الصغيرة نادرا ما تستفيد من هذ التطور.

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British Foreign Secretary Liz Truss, U.S. Secretary of State Antony Blinken, French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian, German Foreign Minister Annalena Baerbock, Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi, European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell Fontelles, Italian Foreign Minister Luigi Di Maio and Canadian Foreign Minister Melanie Joly pose for a family photo at the Museum of Liverpool during the G7 summit of foreign and development ministers in Liverpool, Britain December 11, 2021. Olivier Douliery/Pool via REUTERS

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French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian, center left, speaks with German Foreign Minister Annalena Baerbock, second right, during a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Brussels on Monday, Dec. 13, 2021. European Union foreign ministers met Monday to discuss how to thwart the threat of a possible new Russian invasion of Ukraine and what measures to take should Moscow decide to send its troops across the border. (AP Photo/Virginia Mayo)

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في ظل التصعيد بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والغرب عموما من جهة أخرى قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية بسبب ممارساتها في عدد من الدول بينها دول عربية وأفريقية.

6714518 07.12.2021 Russian President Vladimir Putin attends a meeting with U.S. President Joe Biden via a video conference in Sochi, Russia. Mikhail Metzel / POOL

بايدن يهدد بوتين بـ"عقوبات شديدة" في حال شن هجوم على أوكرانيا 07.12.2021

حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي من عقوبات شديدة ومتنوعة إذا ما أقدمت روسيا على مهاجمة أوكرانيا. جاء ذلك خلال قمة افتراضية جمعت الرئيسين وكان مخطط لها أن تستمر عدة ساعات لكنها انتهت بعد نحو ساعتين فقط.