  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسغزو أوكرانياالتغيرات المناخية
سياسةروسيا الاتحادية

روسياـ رفض ترشّح المنافس الوحيد لبوتين في الانتخابات

٨ فبراير ٢٠٢٤

رفضت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا قبول طلب المعارض الليبرالي بوريس ناديجدين الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في آذار/ مارس المقبل. وبررت لجنة الانتخابات رفضها ترشح ناديجدين بوجود توقيعات غير صحيحة.

https://p.dw.com/p/4cBKr
روسيا ـ المعارض الليبرالي بوريس ناديجدين
اللجنة الانتخابية في روسيا ترفض ترشّح بوريس ناديجدين المعارض الوحيد لفلاديمير بوتينصورة من: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

رفضت اللجنة الانتخابية في روسيا الخميس (الثامن من فبراير/ شباط 2024) ترشّح بوريس ناديجدين المعارض الوحيد لفلاديمير بوتين ولهجومه على أوكرانيا، للانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/ مارس. ونجح هذا المرشح في إحياء آمال الروس المعارضين لسياسات الكرملين في غياب شخصيات معارضة اخرى أكثر شهرة موجودة في الخارج أو في السجن.

وأشار إلى أنه يريد الطعن في قرار رفض ترشحه أمام المحكمة لكن فرص نجاحه معدومة. وصوّتت اللجنة الانتخابية، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاقتراع والموالية للكرملين، بالإجماع على رفض قبول ترشيح ناديجدين البالغ 60 عاما، بحسب ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس حضرت الجلسة.

وتتهمه بارتكاب مخالفات في جمع 100 ألف توقيع من الناخبين المؤيدين له الضرورية لخوض الانتخابات الرئاسية. وأعلن المعارض قبل لحظات من صدور الحكم أن "المشاركة في الانتخابات الرئاسية في 2024 هي أهم قرار سياسي اتخذته في حياتي. لن أتراجع عنه. سأطعن في قرار اللجنة الانتخابية أمام المحكمة العليا". وفي حال رفض المحكمة العليا، وعد بإحالة الملف على المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد. وتابع ناديجدين "سننشئ حركة ولدينا حزب!" مضيفا "عاجلا أم آجلا سأصبح رئيسا لروسيا الاتحادية".

في أجواء القمع لأي تحد للسلطة في روسيا، فإن إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير بوتين في الانتخابات التي ستنظم في 15 و17 آذار/مارس أمر محتم. ومن المستبعد أن تصدر المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية المواليتان للكرملين، قرارا لصالح ناديجدين رغم تأكيد الأخير أنه "يراهن على النظام القضائي الروسي لمعالجة الوضع".

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

يكاترينا دونتسوفا

منع منافسة محتملة لبوتين من الترشح للانتخابات

منع منافسة محتملة لبوتين من الترشح للانتخابات

منعت الصحفية يكاترينا دونتسوفا بالترشح لمنافسة الرئيس فلاديمير بوتين على كرسي الرئاسة في الانتخابات المقررة ربيع العام المقبل. وتدعو المرشحة لمزيد من الديمقراطية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.
سياسة٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣
الرئيس الروسي بوتين

بوتين يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة وسط غياب المنافسين

بوتين يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة وسط غياب المنافسين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة بعد أشهر قليلة، ما سيتيح له إحكام قبضته المستمرة منذ عقود على السلطة، لعدة سنوات قادمة. ويقول محللون إن بوتين لن يواجه أي منافسين رئيسيين.
سياسة٨ ديسمبر ٢٠٢٣
Russland Oppositioneller Nawalny kandidiert als Präsidentenbewerber

المعارض الروسي نافالني يدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

المعارض الروسي نافالني يدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

كما كان متوقعا، فقد رفضت لجنة الانتخابات في روسيا ترشح المعارض أليكسي نافالني للانتخابات الرئاسية بسب حكم قضائي صادر ضده. وعلى الفور دعا نافالني أنصاره لمقاطعة الانتخابات، قائلا إنه لن يعترف بنتائجها.
سياسة٢٥ ديسمبر ٢٠١٧