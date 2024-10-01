روزي بيرتشارد

روزي مراسلة تغطي الحياة والسياسة في أوروبا لصالح DW. تأخذك روزي وراء الكواليس لمعرفة ما يحرك المناقشات في بروكسل، وتغطي كل شيء من السياسة الخارجية إلى التكنولوجيا والهجرة إلى الصحة العقلية. غالبًا ما يتم إرسالها لتغطية الأخبار العاجلة في جميع أنحاء القارة وتقديم القصص من أرض الواقع.

نشأت روزي في غلاسكو بإسكتلندا قبل أن تتبع شغفها بالسياسة إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل. وهي جزء من فريق مراسلي DW منذ فبراير/ شباط 2023، وقد سبق لها أن قدمت تقارير لمحطات إذاعية بما في ذلك SABC News في جنوب إفريقيا، وITV في المملكة المتحدة، وCBC News في كندا، وPBS Newshour في الولايات المتحدة.