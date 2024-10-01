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Rosie Birchard DW
صورة من: DW

روزي بيرتشارد

مراسلة تغطي شؤون الحياة وقضايا السياسة في أوروبا. تعمل روزي في مكتب DW ببروكسل، وغالبًا ما يتم إرسالها لتغطية الأخبار العاجلة - من الكوارث الطبيعية إلى القمم الكبرى.

روزي مراسلة تغطي الحياة والسياسة في أوروبا لصالح DW. تأخذك روزي وراء الكواليس لمعرفة ما يحرك المناقشات في بروكسل، وتغطي كل شيء من السياسة الخارجية إلى التكنولوجيا والهجرة إلى الصحة العقلية. غالبًا ما يتم إرسالها لتغطية الأخبار العاجلة في جميع أنحاء القارة وتقديم القصص من أرض الواقع.

نشأت روزي في غلاسكو بإسكتلندا قبل أن تتبع شغفها بالسياسة إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل. وهي جزء من فريق مراسلي DW منذ فبراير/ شباط 2023، وقد سبق لها أن قدمت تقارير لمحطات إذاعية بما في ذلك SABC News في جنوب إفريقيا، وITV في المملكة المتحدة، وCBC News في كندا، وPBS Newshour في الولايات المتحدة.

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موضوعات من روزي بيرتشارد

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أثناء محادثة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

القمة الخليجية-الأوروبية.. ما أبرز نقاط الخلاف والتوافق؟

القمة الخليجية-الأوروبية.. ما أبرز نقاط الخلاف والتوافق؟

أوروبا تريد إدانة خليجية واضحة للغزو الروسي لأوكرانيا، والخليج يريد ضغطاً أوروبياً أكبر على إسرائيل لهدنة في غزة ولبنان.
سياسة١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
منذ نهاية الأسبوع الماضي، حلت المسيرات المناهضة للعنصرية محل أعمال الشغب العنيفة في شوارع المملكة المتحدة، بما في ذلك مدينة ليفربول

بعد أعمال الشغب العنصرية.. شباب في بريطانيا يريدون التغيير

بعد أعمال الشغب العنصرية.. شباب في بريطانيا يريدون التغيير

بعد مرور حوالي أسبوع على أعمال الشغب العنصرية في ليفربول البريطانية، ثلاثة مراهقين يشاركون DW قصصهم وآمالهم للمستقبل.
سياسة١٤ أغسطس ٢٠٢٤
صورة جماعية لقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في قمة سويسرا للسلام في أوكرانيا (15ـ16.06.2024).

قمة السلام الأوكرانية.. دعم دبلوماسي وامتناع سياسي

قمة السلام الأوكرانية.. دعم دبلوماسي وامتناع سياسي

دعمت الدول المشاركة في قمة سويسرا دعوة أوكرانيا للسلام، لكن دول مثل البرازيل والسعودية رفضت التوقيع على البيان الختامي.
سياسة١٧ يونيو ٢٠٢٤
رئيس الوزراء الفرنسي يستقبل الرئيس الصيني في باريس 05.05.204

جولة الرئيس الصيني الأوروبية.. فرق تسد؟

جولة الرئيس الصيني الأوروبية.. فرق تسد؟

ما بين مساع فرنسية لدفع الصين لاستخدام نفوذها لدى موسكو وترحيب كبير في المجر وصريبا، يقوم الرئيس الصيني بجولة أوروبية.
سياسة٦ مايو ٢٠٢٤
ميناء مورديك الهولندي

انتخابات البرلمان الأوروبي: ماذا أنجز المشرعون منذ 2019؟

انتخابات البرلمان الأوروبي: ماذا أنجز المشرعون منذ 2019؟

مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي، تستعرض DW الوعود التي أنجزها البرلمان الأوروبي، والمجالات التي أخفق فيها.
سياسة٢٩ أبريل ٢٠٢٤
سفينة "أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة) هي أول سفينة تبحر عبر ممر مساعدات بحري جديد من قبرص إلى غزة

ممر المساعدات من قبرص لغزة.. هل يمكنه منع الكارثة الإنسانية؟

ممر المساعدات من قبرص لغزة.. هل يمكنه منع الكارثة الإنسانية؟

ممر بحري نحو قطاع غزة قد يخفف معاناة السكان ويمثل لهم بارقة أمل للتوصل بالغذاء، لكن الأمم المتحدة لا تحمل تفاؤلا كبيرا.
سياسة١٥ مارس ٢٠٢٤
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