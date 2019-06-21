روحاني: عقوبات واشنطن ضد خامنئي "حمقاء مثيرة للسخرية"

ندد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد المرشد علي خامنئي، ووصفها بـ"الخطوة الحمقاء والسخيفة والمثيرة للسخرية". ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني القول اليوم الثلاثاء :"أية حكومة تمتلك أدنى مستوى من الحكمة والتعقل لا تصدر قرارا بعقوبات على أعلى مسؤول في بلد آخر، وفي هذه الحالة فإنه لم يتم فرض عقوبات على مسؤول سياسي فحسب، بل إنه ديني واجتماعي ومعنوي أيضا."

ولفت إلى إن "قائد الثورة لا يمتلك أموالا في الخارج حتى تطالها العقوبات، وكل ما يملكه هو منزل متواضع وحسينية". واعتبر أن العقوبات الأمريكية الجديدة على عدد من المسؤولين الإيرانيين "سببه الارتباك الشديد والتخلف والأمراض العقلية التي أصابت ساسة البيت الأبيض." وشدد :"إيران لا تخشى أمريكا، لكنها تعتمد الصبر الاستراتيجي".

من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إنه يتوقع أن الضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران ستدفعها إلى الجلوس إلى مائدة التفاوض. وقال للصحفيين بعد اجتماع مع نظيريه الروسي والإسرائيلي في القدس "إما أن يفهموا المغزى أو ... سنمضي قدما ببساطة في ممارسة أقصى ضغوط". وأضاف "أعتقد أن خليطا من العقوبات والضغوط الأخرى هو ما سيأتي بإيران إلى مائدة التفاوض".

وفي صعيد متصل، قال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي إن بلاده لديها معلومات عسكرية تشير إلى أن الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران الأسبوع الماضي كانت في المجال الجوي الإيراني. وأضاف باتروشيف، وهو مساعد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للصحفيين في القدس أن الأدلة التي ساقتها الولايات المتحدة وتشير إلى أن إيران تقف وراء الهجمات على سفن في خليج عمان ضعيفة وتفتقر للحرفية.

تصريحات مساعد الرئيس الروسي جاءت بعد اجتماع مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات في القدس.

ع.خ/ ح.ز (د ب ا، رويترز)