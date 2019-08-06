روحاني: دول الخليج قادرة على حماية أمن المنطقة دون قوات أجنبية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء (14 آب/أغسطس 2019) إنه لا حاجة لقوات أجنبية لحفظ أمن الخليج وأن دول المنطقة قادرة على حفظ أمنه واستقراره. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: "لسنا بحاجة إلى قوات أجنبية من أجل الأمن والاستقرار في الخليج الفارسي، يمكن لدول المنطقة الحفاظ على أمنها من خلال الوحدة والتماسك والحوار".

وأضاف روحاني :"مزاعم وإجراءات الولايات المتحدة لن تكون مفيدة مطلقاً ... فهدف القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة، في هذه المنطقة ليس سوى زرع الفرقة".

وقال إن "الجمهورية الإسلامية مستعدة دائماً لإقامة علاقات ودية وأخوية مع جميع الدول الإسلامية، وخاصة جيرانها". وقال روحاني :"جميع الشعارات التي تطلق فيما يتعلق بالمهمة الجديدة في الخليج ومنطقة بحر عمان خاوية وغير واقعية ولن تساعد في إحلال الأمن".

وتسعى الولايات المتحدة إلى تشكيل مهمة بحرية بهدف ضمان حرية الملاحة في الخليج. ووافقت بريطانيا على الانضمام، لكن دولا أوروبية أخرى- خاصة ألمانيا- تتحفظ على المشاركة خوفاً من الانجرار إلى صراع شامل. وتسعى برلين بمهمة أوروبية بقيادة الاتحاد الأوروبي في الخليج.

خ.س/ع.ش (د ب أ، رويترز)