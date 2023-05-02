 روبي فاولر نجم ليفربول السابق: صلاح يجعل الجميع يبدون سيئين | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.05.2023

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رياضة

روبي فاولر نجم ليفربول السابق: صلاح يجعل الجميع يبدون سيئين

قد يرى البعض أن هذا الموسم ليس هو الأفضل في سجل محمد صلاح مع ليفربول، لكن روبي فاولر نجم المنتخب الإنجليزي وليفربول السابق لديه حجة قوية للغاية تدحض هذه المزاعم .. فماذا قال فاولر عن صلاح؟

محمد صلاح يحتفل بهدفه أمام برينتفورد

واصل محمد صلاح تحكطيم الأرقام القياسية بعد إحرازه هدف فريقه على ملعب أنفيلد أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

قال روبي فاولر نجم المنتخب الإنجليزي ونادي ليفربول السابق إنه لا يمر أسبوع إلا ويجعلمحمد صلاح من معه في الملعب يبدون بشكل سيء بسبب تحطيمه المستمر للأرقام القياسية وإحرازه الأهداف.

مختارات

وكان أحد أحدث الأرقام القياسية لمحمد صلاح هو تسجيله لهدف في مباراة العودة التاسعة على أرض ليفربول وهو ما لم يفعله أحد قبله.

وجاءت لحظة تحطيم الرقم القياسي عندما حقق لاعبو الريدز فوزًا كانوا في أمس الحاجة إليه أمام برينتفورد بنتيجة 1-0 يوم السبت، إضافة إلى ذلك، كان ذلك هو الهدف رقم 186 في الدوري الإنجليزي الممتاز للنجم المصري صاحب القدم اليسرى.

ويحافظ هذا الفوز على آمال ليفربول الضئيلة في دوري أبطال أوروبا، ولكن إذا أراد لاعبو يورغن كلوب تحقيق المفاجأة، فعليهم الفوز في كل المباريات المتبقية.

ولا شك أن اللاعب المصري البالغ من العمر 30 عامًا قد أصبح أحد أساطير النادي من خلال عدد الأهداف التي سجلها، بحسب ما قال فاولر في تصريحات لموقع "بريميير ليغ"، وقال فاولر مازحاً: "لكي نكون منصفين، أعتقد أنه في كل أسبوع يمر يجعل محمد صلاح الجميع يبدون سيئين".

وأضاف فاولر: "لدى محمد صلاح سجل استثنائي في الدوري الإنجليزي، لا أعتقد أن أي شخص كان يتصور مقدار الأهداف التي حققها وكمية العروض الرائعة التي قدمها سيقدمها خلال مسيرته".

وتابع فاولر: "لقد أصبح ظاهرة مطلقة لليفربول. هو كتلة من الفن وزميل رائع.. يقول كل الأشياء الصحيحة.. يفعل كل الأشياء الصحيحة.. ماذا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك؟ لقد كان صفقة استثنائية لليفربول"، وبالنظر إلى كل ما حققه مع فريقه "اعتقد أنه يجب أن يكون أسطورة ليفربول المطلقة".

وعلى الرغم من أن البعض يرى أن هذا الموسم ليس هو موسم تألق "مو صلاح"، لكنه رغم ذلك نجح في تسجيل  30 هدفاً للموسم الثالث على التوالي وللمرة الرابعة خلال سنواته الست مع ليفربول، فكيف يمكن أن يكون هذا موسماً سيئاً؟!"

يذكر أن محمد صلاح سجل 186 هدفاً وساهم بـ 74 تمريرة حاسمة خلال 302 مباراة.

ع.ح./

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