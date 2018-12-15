روبي فاولر: شرط وحيد سيجعل محمد صلاح أسطورة

أشاد نجم ليفربول روبي فاولر كثيراً بمستوى النجم المصري محمد صلاح مع "الريدز". وقال فاولر في تصريحات نقلها موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن صلاح يمكنه الانضمام إلى أساطير ليفربول، إذا استمر مع الفريق لفترة طويلة.

وأكد فاولر أنه لعب مع "أفضل اللاعبين في ليفربول مثل راش وبارنس وجيرار وماكمانامان، لذلك أستطيع القول أنني علم بأمر أو اثنين في هذ الصدد. صلاح يمتلك من دون شك موهبة تشبه هؤلاء".

وتابع فاولر (43 عاماً) حديثه عن النجم المصري "لقد رأينا ذلك في الموسم الماضي. وشاهدنا ذلك أيضاً في هذا الوقت. فمباراة نابولي كانت مثالاً واضحاً على خلق (صلاح) للفارق". وأضاف: "غالباً ما يسجل الهدف الأول في المباريات القوية أو هدف الفوز. وهذه ليست مصادفة إنه لاعب حقيقي".

وأكد الدولي الإنجليزي السابق "أثبت صلاح أنه ليس لاعب الموسم الواحد، لكني أتمسك بضرورة الاستمرارية لفترة طويلة حينما يتعلق الأمر بالعظمة". وأردف: "الناس تتحدث عن لويس سواريز. ومن دون شك كان واحداً من اللاعبين الكبار في الفريق، لكن الأفضل على الإطلاق؟ بالطبع لا لأنه استمر مع الفريق 3 مواسم، وترك طعما سيئا في الفم بالطريقة التي رحل بها".

وشدد فاولر على أن النجم المصري "سجل حوالي 60 هدفاً لليفربول. وهناك فرصة جيدة للتفوق على سواريز وفيرناندو توريس هذا الموسم في قائمة أفضل هدافي الفريق عبر التاريخ".

واختتم نفس المتحدث كلامه عن أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي "وهذا ما أقوله لصلاح، إذ يجب عليه البقاء مع الفريق فترة طويلة والمحافظة على مستواه وتسجيل الأهداف".