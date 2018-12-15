 روبي فاولر: شرط وحيد سيجعل محمد صلاح أسطورة | عالم الرياضة | DW | 20.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

روبي فاولر: شرط وحيد سيجعل محمد صلاح أسطورة

قال نجم ليفربول السابق روبي فاولر إن هناك شرطاً وحيداً يجعل من النجم المصري محمد صلاح أسطورة في فريق ليفربول. فاولر أشاد كثيراً بموهبة صلاح وحدد الفرق بينه وبين باقي العظماء الذين حملوا قميص "الريدز".

Fußball Champions League - Liverpool vs Neapel | Mohamed Salah (Reuters/J. Super)

صورة من الأرشيف.

أشاد نجم ليفربول روبي فاولر كثيراً بمستوى النجم المصري محمد صلاح مع "الريدز". وقال فاولر في تصريحات نقلها موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن صلاح يمكنه الانضمام إلى أساطير ليفربول، إذا استمر مع الفريق لفترة طويلة.

وأكد فاولر أنه لعب مع "أفضل اللاعبين في ليفربول مثل راش وبارنس وجيرار وماكمانامان، لذلك أستطيع القول أنني علم بأمر أو اثنين في هذ الصدد. صلاح يمتلك من دون شك موهبة تشبه هؤلاء".

وتابع فاولر (43 عاماً) حديثه عن النجم المصري "لقد رأينا ذلك في الموسم الماضي. وشاهدنا ذلك أيضاً في هذا الوقت. فمباراة نابولي كانت مثالاً واضحاً على خلق (صلاح) للفارق". وأضاف: "غالباً ما يسجل الهدف الأول في المباريات القوية أو هدف الفوز. وهذه ليست مصادفة إنه لاعب حقيقي".

مختارات

رغم استعادة محمد صلاح مستواه المعهود وتسجيله لهدف قاد به ليفربول إلى حجز بطاقة التأهل للدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلاّ أن جماهير "الريدز" غير سعيدة بتصرف دأب النجم المصري على القيام به في الآونة الأخيرة. (12.12.2018)

رغم المباراة القوية التي تنتظرهم هذا الأحد أمام مانشستر يونايتد برسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أبى نجوم ليفربول إلاّ أن يقوموا بلفتة إنسانية بعد زيارتهم مستشفى للأطفال المرضى. وقد لاقت اللفتة استحساناً كبيراً. (15.12.2018)

وأكد الدولي الإنجليزي السابق "أثبت صلاح أنه ليس لاعب الموسم الواحد، لكني أتمسك بضرورة الاستمرارية لفترة طويلة حينما يتعلق الأمر بالعظمة". وأردف: "الناس تتحدث عن لويس سواريز. ومن دون شك كان واحداً من اللاعبين الكبار في الفريق، لكن الأفضل على الإطلاق؟ بالطبع لا لأنه استمر مع الفريق 3 مواسم، وترك طعما سيئا في الفم بالطريقة التي رحل بها".

وشدد فاولر على أن النجم المصري "سجل حوالي 60 هدفاً لليفربول. وهناك فرصة جيدة للتفوق على سواريز وفيرناندو توريس هذا الموسم في قائمة أفضل هدافي الفريق عبر التاريخ".

واختتم نفس المتحدث كلامه عن أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي "وهذا ما أقوله لصلاح، إذ يجب عليه البقاء مع الفريق فترة طويلة والمحافظة على مستواه وتسجيل الأهداف".

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    محمد صلاح

    خيال الرسامة الروسية أوغا ليسنكوغا التي عادة ما تحب رسم القطط، أوحى لها برسم محمد صلاح مثل قط سمين. رغم أن محمد صلاح نحيف البنية.

  • Porträt von Thomas Müller, Foto und Zeichnung Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Thomas Müller (Imago/Nordphoto & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    يحك رأسه حين يفكر

    رسم الفنان الألماني روني هايمان لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم. لمساته الفنية تظهر اللاعبين في حالات اعتادوا على القيام بها، مثل اللاعب توماس مولر الذي يحك رأسه غالباً، خصوصاً في اللقاءات الصحفية.

  • Foto und Zeichnung von Cristiano Ronaldo Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Cristiano Ronaldo (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    جمال "رونالدو"

    بعد أن سخر العالم كله من تمثال كريستاينو رونالدو البرونزي في مسقط رأسه بمدينة ماديرا البرتغالية، قرر الرسام الإيطالي خوسيه سالا، رسمه على حقيقته وإظهار "جماله". فهل أظهر الإيطالي صورة البرتغالي الحقيقية في الصورة؟

  • Harry Kane im Foto und als Animationsfigur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Harry Kane (Imago/MB Media Solutions & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    فارس إنجليزي

    نجم المنتخب الإنجليزي هاري كين أظهره الفنان السويسري ومصمم الرسوم المتحركة نايل شتوبنغز، كفارس انجليزي جاحظ العينين. يهتم الفنانون عادة بأشياء لا يهتم بها عادة الآخرون.

  • Lionel Messi fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Lionel Messi (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    هل هذا ميسي؟

    هل يمكن التعرف على صاحب الصورة الأصلية ليونيل ميسي لو شاهد المرء الصورة الكاريكاتيرية أولاً؟. هذه الصورة من رسم الفنان البريطاني أندي توكر، الذي حول ميسي إلى شخصية كاريكاتيرية مختلفة تماما.

  • Kevin de Bruyne fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Kevin de Bruyne (Imago/Panoramic International & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    الأرض تتشقق

    لاحظ الفنان البلجيكي كونستانتين زوننبيرغ أن ركلات موطنه، مهاجم المنتخب البلجيكي كيفن دي بروينه، قوية جدا. فما كان من الفنان إلا أن رسم مواطنه والأرض تتشقق من تحته.

  • Paul Pogba fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Paul Pogba (Imago/Aflosport & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    منتخب "الديوك"

    أخذ الفنان السويسري باتريك غراف على عاتقه رسم لاعبي منتخب فرنسا وهم يتكلمون. والصورة للمهاجم بوغبا إذ يقول بما معناه "تمريرة محكمة".

  • Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Gerard Piqué (Imago/Horstmüller & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    كاتالوني من القرن السادس عشر

    الكاتالوني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني، تخيله الفنان السويسري بيتر بريم كشخصية من القرن السادس عشر. بيكيه يرتدي ملابس تقليدية تلائم ذلك العصر. ولم ينس الفنان وضع شعار برشلونة على صدر المدافع الذي يفتخر بكونه من كاتالونيا. إعداد: سلكه فونش/ عباس الخشالي


مختارات

محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

تُصدر مجلة "تشوتي هفلتي" السويسرية المتخصصة في كرة القدم منذ أكثر من عقد رسوماً للاعبي كرة القدم. ثلاث نسخ كل عام تظهر من المجلة. في معرض الصور بعض من لاعبي كرة القدم بعيون فنانين عالميين. (14.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

UEFA Champions League - Liverpool AS Roma

البعض تجمد في مكانه! ـ صلاح وزملاؤه يفاجئون نزلاء مشفى أطفال 15.12.2018

رغم المباراة القوية التي تنتظرهم هذا الأحد أمام مانشستر يونايتد برسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أبى نجوم ليفربول إلاّ أن يقوموا بلفتة إنسانية بعد زيارتهم مستشفى للأطفال المرضى. وقد لاقت اللفتة استحساناً كبيراً.

UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp

مفاجأة...صلاح لم يكن خيار كلوب الأول! 18.12.2018

رغم سحبه البساط من كل نجوم الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع ليفربول، إلاّ أن محمد صلاح لم يكن الخيار الأول بالنسبة لـ "الريدز"، الذي كان ينوي التعاقد مع نجم ينشط في "البوندسليغا"، حسب ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة.

England Fußball Premier League AFC Bournemouth - FC Liverpool

صلاح يثير حيرة جماهير ليفربول 12.12.2018

رغم استعادة محمد صلاح مستواه المعهود وتسجيله لهدف قاد به ليفربول إلى حجز بطاقة التأهل للدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلاّ أن جماهير "الريدز" غير سعيدة بتصرف دأب النجم المصري على القيام به في الآونة الأخيرة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

روبي فاولر: شرط وحيد سيجعل محمد صلاح أسطورة

ابن نيمار يشعل التكهنات حول وجهة والده المستقبلية المحتملة

ريبيري يقود بايرن لمواصلة صحوته وتقليص الفارق مع دورتموند

المنتخب اليمني ـ شمعة تضيء أيام "اليمن السعيد" الحالكة

كريستيانو رونالدو يعرض منزله للبيع

الدوري الألماني- بايرن يستعد لتقليص الفارق بعد الهزيمة الأولى لدورتموند