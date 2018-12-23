"روبوت" صغير يستلق الجدران والأسطح!

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إنسانا آليا (روبوت) صغير الحجم بأرجل لاصقة وأطراف مزودة بمفصلات بحيث يمكنه تسلق الأسطح العمودية والمنحدرة والوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها مثل الأجزاء الداخلية من محركات الطائرات التجارية. ويقول الباحث سباستيان دي ريفاز من مركز "وايس" للدراسات الهندسية التابع لجامعة هارفارد الأمريكية: "يمكن لهذا الروبوت السير في جميع الاتجاهات بدلاً من التحرك للأمام والخلف فقط على الأسطح المستوية، مما يفسح له المجال لاستكشاف العالم بأسره والانخراط معه".
ونقل موقع "فيز دوت أورج" المتخصص في الابحاث العلمية عن دي ريفاز قوله إن هذه الروبوتات سوف يكون بمقدورها يوما ما الدخول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها داخل الماكينات الضخمة، مما يوفر على الشركات الكبرى التكاليف الباهظة التي تتكبدها مقابل إصلاحها وصيانتها.
وتم تطوير هذا الروبوت الذي يحمل اسم "هامر- إي" بالاشتراك بين مركز "وايس" التابع لجامعة هارفارد وكلية "جون إيه بولسون" للهندسة والعلوم التطبيقية في الولايات المتحدة، في استجابة لطلب من شركة "رولز رويس" لصناعة محركات الطائرات، التي سألت عن إمكانية بناء جيش من الروبوتات الصغيرة التي يمكنها التسلق إلى داخل محركات الطائرات الضخمة حيث يتعذر على البشر الوصول إليها.
واضطر فريق الدراسة إلى علاج كثير من المشكلات الميكانيكية والفنية المعقدة حتى استطاعوا بناء هذا الروبوت وتزويده بقدرات للسير على أربع أقدام والالتصاق بالأسطح الرأسية، بل والسير في وضعية منقلبة بفضل أقدامه التي يمكنها الالتصاق بالأسطح التي تسير عليها عن طريق تقنيات الكهرباء الاستاتيكية.
ع.ع/ ط. أ (د ب أ)
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كائنات حية جديدة لم نكن نعلم بوجودها قبل الآن!
قردة نادرة في إندونيسيا
قردة الأورانغوتان المعروفة بإنسان الغاب، وهي أضخم أنواع القردة. في عام 2001 تم التعرف على نوعين منها في جزيرتي سومطرة وبورنيو. وتمكن الباحثون أيضاً من العثور على نوع ثالث منها، وهي القردة المسماة بإنسان الغاب التابانولي، الذي يعيش جنوب تابلوني في جزيرة سومطرة الإندونسية ضمن محمية "باتانغ تورو". وتعتبر هذه القردة من أكثر المخلوقات عرضة للانقراض، ويُقدرعددها بـ800 قرد تتوزع في مناطق متفرقة ومعزولة.
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كائنات حية جديدة لم نكن نعلم بوجودها قبل الآن!
شجرة دينيزيا العملاقة
يصل ارتفاع شجرة دينيزيا العملاقة إلى 40 متراً ويبلغ وزنها قرابة الـ62 طناً، وتنمو في غابة المطر الأطلسية التي تقع شمال "إسبيريتو سانتو" في البرازيل. ولا يتواجد الآن إلا 25 شجرة دينيزيا فحسب، وهذا ما يجعل هذه الأشجار عرضة لخطر الانقراض.
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كائنات حية جديدة لم نكن نعلم بوجودها قبل الآن!
الخنفساء المتطفلة
تعيش هذه الخنفساء المعروفة بإسم "نيمفيستر كروناويري"، وقد عُثير عليها في كوستاريكا في أمريكا اللاتينية. تستخدم هذه الخنفساء فمها لتثبت جسمها وتلتصق بمؤخرة النملة وتتطفل عليها، ولا يمكن للنملة أن تلاحظ وجودها، ويقول الباحثون في جامعة درامشتات التقنية الألمانية أن طول هذه الخنفساء يبلغ 1.5 مليمتراً وأنها تمتلك جهازين للهضم.
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كائنات حية جديدة لم نكن نعلم بوجودها قبل الآن!
أسماك جديدة
تضم الهاوية المظلمة لخندق "ماريانا"، الذي يقع غرب المحيط الهادي، أعمق بقعة في محيطات العالم. عثر الباحثون هناك على سمكة صغيرة شبيهة بالضفدع تنتمي إلى فصيلة القواقع ويبلغ طولها 12 سنتيمتراً. يعيش هذا النوع من الأسماك في أعماق سحيقة ضمن مياه منطقة غرب المحيط الهادي، ولم تُسجل مثل هذه الأعماق التي تراوحت بين 7800 و7900 متراً من قبل.
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كائنات حية جديدة لم نكن نعلم بوجودها قبل الآن!
النباتات الفطرية في اليابان
تقوم معظم النباتات بتغذية نفسها عن طريق عملية التركيب الضوئي. قام العالم الياباني هيروشو سوجيموتو باكتشاف كيفية اعتماد بعض الكائنات الحية في الحصول على غذائها على كائنات أخرى، و تُعرف هذه الحالة بالتعايش التطفلي، حيث يقوم كائن في هذه الحالة باستخلاص غذائه من الفطر دون أن يُلحق بالفطر أي ضرر. لا تظهر هذه البراعم الوردية إلا خلال الفترة القصيرة لتفتح براعم الأزهار في اليابان.
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كائنات حية جديدة لم نكن نعلم بوجودها قبل الآن!
لافقريات براقة اللون
يبلغ طول هذا الكائن اللافقري خمسة سنتيمترات، وقد شُوهِدَ في مياه القارة القطبية الجنوبية المتجمدة. ينتمي هذا الكائن إلى فصيلة "مزدوجات الأرجل" وهي رتبة تتبع شعبة "مفصليات الأرجل"، و يخلو هذا الكائن من القشريات، ويتميز بشكل جسمه المضغوط من الجوانب و بظهره المحدب وبالأشواك الملونة التي تجعله أشبه بالتنين الأسطوري.
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كائنات حية جديدة لم نكن نعلم بوجودها قبل الآن!
كائنات أحادية الخلية في جزر الكناري
أدى ثوران "البركان الغائص" الذي يقع قبالة سواحل جزيرة "إل هيرو"، وهي إحدى جزر الكناري الإسبانية، إلى القضاء على معظم النُظم البيئية البحرية التي كانت متواجدة في تلك المنطقة. وقد تمكن الباحثون من العثورعلى نوع جديد من الكائنات أحادية الخلية التي تعيش في مستعمرات تشبه حصيرة مغطاة بشعر طويل أبيض اللون.
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كائنات حية جديدة لم نكن نعلم بوجودها قبل الآن!
العثورعلى مستحاثة أحفورية للأسد الجرابي
تمكن علماء المستحاثات من العثورعلى مستحاثة أحفورية تعود للأسد الجرابي الذي كان يجوب الغابات الأسترالية الشاسعة في منطقة "كوينزلاند" أواخر العصر الجليدي قبل 23 مليون عام. وكان حجم الأسد الأحفوري بحجم الكلب السيبيري "الهسكي"، وتبين من خلال فحص أسنان مستحاثة الأسد الجرابي أنه لم يكن يعتمد اعتماداً كاملاً على اللحوم، بل كان يقتات على النباتات أيضاً.
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كائنات حية جديدة لم نكن نعلم بوجودها قبل الآن!
كائنات وحيدة الخلية
اكتشفت وحيدة الخلية هذه على إحدى الشعاب المرجانية في حوض للماء بمدينة "سان دييغو" في ولاية كاليفورنيا. ولا تُعرف المنطقة الجغرافية التي جاءت منها هذه الخلية الأحادية المزودة بما يُشبه السوط لتدافع عن نفسها وعُضيات غريبة شبيهة برمح صيد الحيتان وظيفتها شل حركة بقية الخلايا المجهرية التي تتغذى عليها.
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كائنات حية جديدة لم نكن نعلم بوجودها قبل الآن!
خنفساء الكهوف في الصين
عثر الباحثون على نوع جديد من الخنافس في أحد الكهوف في "دوان " الواقعة في مقاطعة "غوانغ زي" الصينية. وباستطاعة هذه الخنفساء أن تتكيف لتعيش في الكهوف المظلمة، ويصل طولها إلى تسعة مليمترات. آن-صوفي بريندلين/ غالية داغستاني
الكاتب: غالية داغستاني