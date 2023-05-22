كليك

روبوتات لسوق العمل

عندما تُستخدم الروبوتات في المقاهي، فإنها عادة ما تحُل محل العاملين البشر. لكن الأمر مختلف تمامًا في مقهى داون في طوكيو، حيث تتيح تلك الروبوتات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة في الحياة العملية، وذلك من منازلهم.