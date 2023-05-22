روبوتات لسوق العمل

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
عندما تُستخدم الروبوتات في المقاهي، فإنها عادة ما تحُل محل العاملين البشر. لكن الأمر مختلف تمامًا في مقهى داون في طوكيو، حيث تتيح تلك الروبوتات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة في الحياة العملية، وذلك من منازلهم.
بعد أن بدأ الذكاء الاصطناعي يجتاح الكثير من مفردات حياتنا توجه العلماء إلى استخدام الروبوتات للعناية بالمسنين في ظل نقص العاملين الصحيين في ألمانيا، حيث يتوقع وصول عدد وظائف التمريض الشاغرة إلى 670 ألفاً بحلول 2050.
اسمه "أفاتار روبوت" يقوم بدور نادل في مقهى افتتح مؤخرا في طوكيو، ويقدم خدماته للزبناء ويتلقى الأوامر عبر آلية تحكم عن بعد من طرف موظفين ذوي إعاقات.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول