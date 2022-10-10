روبوتات لسوق العمل

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عندما تُستخدم الروبوتات في المقاهي، فإنها عادة ما تحُل محل العاملين البشر. لكن الأمر مختلف تمامًا في مقهى داون في طوكيو، حيث تتيح تلك الروبوتات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة في الحياة العملية، وذلك من منازلهم.
اسمه "أفاتار روبوت" يقوم بدور نادل في مقهى افتتح مؤخرا في طوكيو، ويقدم خدماته للزبناء ويتلقى الأوامر عبر آلية تحكم عن بعد من طرف موظفين ذوي إعاقات.
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