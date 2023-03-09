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روبوتات صغيرة لكشف الأضرار بأنابيب المياه

في أوروبا، تضيع 26٪ من إمدادات المياه كل عام. في تسريبات لا حصر لها في أنابيب المياه وفي نظام الصرف الصحي. روبوتات صغيرة يمكن أن تكتشف أماكن التسرب وإبلاغ فرق الإصلاح عنها، وتوفير مليارات الليترات من الماء.