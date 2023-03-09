روبوتات صغيرة لكشف الأضرار بأنابيب المياه

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في أوروبا، تضيع 26٪ من إمدادات المياه كل عام. في تسريبات لا حصر لها في أنابيب المياه وفي نظام الصرف الصحي. روبوتات صغيرة يمكن أن تكتشف أماكن التسرب وإبلاغ فرق الإصلاح عنها، وتوفير مليارات الليترات من الماء.
تعهدت قطر بأن مونديال كأس العالم الذي تستضيفه سيكون أول بطولة محايدة كربونيا، بيد أن خبراء ألقوا بظلال من الشكوك حيال ذلك الأمر. فكيف يمكن تنظيم بطولة رياضية كبيرة خالية من الانبعاثات الكربونية؟
أدت الحرب في اليمن، إلى تدمير محطات الكهرباء ليجد الكثير من اليمنيين ضالتهم في الطاقة الشمسية لإنارة المنازل والمستشفيات وحتى في ضخ المياه، بيد أن بحثاً جديداً حذر من هذه التقنية في ضخ المياه الجوفية. فلماذا؟
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