 روبوتات "الذكاء الاصطناعي" في خدمة نزلاء فنادق سويسرا | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 17.06.2023

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علوم وتكنولوجيا

روبوتات "الذكاء الاصطناعي" في خدمة نزلاء فنادق سويسرا

استعانت فنادق سويسرية بروبوتات الذكاء الاصطناعي من أجل تعويض النقص المتزايد في عدد العاملين مع عودة حركة السفر إلى سابق عهدها. فما هي الخدمات التي تقدمها هذه الربوتات للنزلاء؟

الروبوت يقدم خدمات للزبائن في الفنادق السويسرية (صورة رمزية)

الروبوت يقدم خدمات للزبائن في الفنادق السويسرية (صورة رمزية)

 إذا كان كثر يخشون أن ينافسهم الذكاء الاصطناعي على وظائفهم، فإن الفنادق السويسرية قد تستعين به لتعويض النقص المزمن في عدد العاملين.

مختارات

ويتوقع المسؤولون المشاركون في قمة الفنادق في زيورخ تسجيل إقبال كبير خلال موسم الصيف مع عودة حركة السفر إلى سابق عهدها، إلا أن الصعوبة الأبرز التي يواجهونها تتمثل في تأمين ما يلزمهم من موظفين في ظل النقص في الطهاة وموظفي التنظيف وخدمة مساعدة النزلاء (أو "الكونسيرج").

ربوتات في خدمة النزلاء

 في جناح "أفاتاريون تكنولوجيز"، يتولى رئيس الشركة التي توفر خصوصاً روبوتات لنقل الصحون، تقديم شرح عن روبوتين بشريي الشكل، طول كل منهما متر وعشرون سنتيمتراً، مخصصين لاستقبال الزبائن في قاعة المدخل، ويستخدم أحدهما برنامج "تشات جي بي تي".

وعندما سئل أحدهما، وهو مبرمج أصلاً لإعطاء النزلاء معلومات عن جداول أوقات رحلات القطارات والطائرات، "من أين يمكن طلب القهوة؟"، اكتفى في رده بالتذكير بأنه "مجرد روبوت" ولا يستطيع تالياً "إعداد القهوة".

بيد أن الثاني الذي يستخدم "تشات جي بي تي"، ما لبث بعد بحث قصير أن وجد الحل. وبعدما أجاب هو أيضاً بأنه لا يجيد إعداد القهوة، أَلحَقَ رده فوراً بعبارة أخرى "لكن يمكنني أن أخبرك أين تشتري فنجان قهوة".

 ويشرح مؤسس "أفاتاريون" جان كريستوف غوستانيان لوكالة فرانس برس أن الوصول إلى ذلك استلزم المرور بـ"التعلم الآلي" أي "تعليم الروبوت المتغيرات المختلفة للسؤال" و"الإجابات التي يمكن أن يقدمها".

ويلاحظ أن "تشات جي بي تي" يوفر للروبوت "شكلاً من الذكاء" يتيح له مثلاً العثور على إجابة عن ماهية "التدليك بالألوفيرا" الذي يقدمه الفندق، فضلاً عن "فهم أفضل للغة". ويضيف "يمكنني التحدث إليه بالفرنسية والإنجليزية والألمانية والصينية، وسيفهم". وبذلك سيكون الروبوت قادراً على مساعدة "الكونسيرج" في التواصل مع نزلاء من جنسيات مختلفة.  

 وإلى جانب أجنحة للشركات التي تزوّد الفنادق بالصابون أو الأثاث أو معدات قاعات اللياقة البدنية، يضم المعرض عدداً من المنصات المخصصة للحلول التكنولوجية التي تتيح إدارة أفضل للفنادق والحجوزات.

ويعرض غوستانيان أيضاً تطبيقاً يتيح التواصل مع صورة رمزية (أفاتار) من هاتف ذكي أو جهاز لوحي، بهدف التنقّل بين مختلف الخدمات التي يوفرها الفندق، أكان لطلب طبق من المطبخ أو لحجز جلسة تدليك في المنتجع الصحي.

ولجهة الفندق، يُفترض أن يتيح تراكم البيانات التي يجمعها هذا التطبيق مع الوقت، إمكانية التنبؤ بصورة أفضل بتطلّعات الزبائن وتصرفاتهم، كـ"الساعة التي ستكون فيها الغرفة مُتاحة" و"تنظيم عملية التنظيف بشكل أفضل" و"خفض درجة الحرارة أوتوماتيكياً" بمجرد مغادرة الزبون لخفض فاتورة الطاقة، على ما يوضح غوستانيان.

التكنولوجيا تحل أزمة البطالة

 ورغم الأسعار المرتفعة جداً في سويسرا، إلا أنّ "هوامش الربح في القطاع منخفضة جداً"، مما "يحد من إمكانية زيادة الرواتب"، على قول الأستاذ في جامعة سانت غال والمتخصص في المسائل السياحية كريستيان ليسير.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول بيار-أندريه ميشو، وهو صاحب فندق مكون من 36 غرفة في إيفردون ليه بان إنّ "موظف استقبال في سويسرا ينال راتباً أعلى بثلاث مرات مما يُدفَع له في فرنسا أو ألمانيا. إلا أنّ أسعاري لا يمكن أن تكون أعلى بثلاث مرات".

روبوت للطهي

 

وفي مايو/أيار، بلغ معدّل البطالة في سويسرا 1,9 في المائة، فيما كان قطاع الفنادق أحد أكثر القطاعات التي واجهت صعوبة في التوظيف. ويشير كلود ميير، وهو مدير اتحاد "أوتيلوري سويس" أنّ هذا النقص يقيّد أصحاب الفنادق، ويدفعهم إلى "عدم إتاحة مساحات الفنادق الخارجية سوى مساءً"، لعدم وجود "عدد كاف من الموظفين للعمل بعد الظهر".

ويدعو أصحاب الفنادق إلى التفكير في "حلول تكنولوجية متاحة لهم" للمهام الآلية، ليكون أمام الموظفين مزيد من الوقت حتى يركّزوا على عملية التواصل مع الزبائن. ويقول: "ستُحدث التنولوجيا تغييرات كبيرة بعد عشر سنوات، وأنا متأكّد من أنّ قطاعنا يمكن أن يستفيد منها".

إ.م/ أ.ح (أ ف ب) 

  • Ein Fahrer lässt das Lenkrad los (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يعمل صانعو السيارات على إدخال تقنية جديدة لمنع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف المحمول أو غفوة سريعة، بداية عبر أنظمة مساعدة في السيارات الذكية بإمكانها الالتزام بالمسار أو التوقف عند الحاجة. تتنبه السيارات الذكية لما حولها عبر الكاميرات والماسحات الضوئية، وتضيف إلى خوارزميتها بعد التعلم من مواقف حقيقية.

  • Frau mit Pflegeroboter (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يستفيد الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة حياتهم اليومية لوحدهم من تكنولوجيا "يد المساعدة" إلى حد بعيد. يوجد في اليابان العديد من المشاريع التجريبية في دور المسنين. وفي بافاريا بألمانيا أيضاً، يقوم مركز الفضاء الألماني (DLR) بالبحث عن روبوتات مساعدة - كما (في الصورة) - بإمكانها الضغط على أزرار المصعد أو وضع الأغطية. كما بوسع هذه الروبوتات طلب المساعدة في حالات الطوارئ أيضاً.

  • Frau schaut am Computer CT-Bild an (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    حتى اللحظة، لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من استبدال الأطباء بشكل تام. غير أنه يساعد في التشخيصات السريعة وترتيب العلاج اللازم، على سبيل المثال عندما يكون المريض مصاباً بسكتة دماغية، قد تكون المساعدات الرقمية مفيدة حينها، كتحليل حالات سابقة والبحث في العلاجات التي ساعدت على الشفاء.

  • Mann spricht in Apple Watch (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    لم تعد الساعة التي تتلقى المهام صوتياً من "غوغل و"آبل" أمراً نادراً، بل على العكس شائعة جداً وفي تطور دائم. ومن المواصفات المحدثة ترجمة الكلام إلى لغات أجنبية متعددة. لذا ستجد نفسك غير مضطر لتعلم اللغات، إذ ستقوم ساعتك بالتحدث عنك بلغة البلد الذي تحل فيه.

  • Screenshot Public Safety Assessment PSA (Foto: psapretrial.org)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    هل يجب إطلاق سراح المتهم بكفالة قبل محاكمته أم لا؟ وفقاً للإحصاءات، فإن هذا القرار غالباً ما يحدده شعور القاضي فقط. لذلك تساعد خوارزمية "تقييم السلامة العامة" في اتخاذ القرارات المشابهة منذ عام 2017، حيث تتضمن بيانات ومعلومات عن ملايين الحالات الأمريكية مع تقييم المخاطر التي تنطوي عليها.

  • Roboter-Restaurant in Peking (Foto: Reuters)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    في أحد مطاعم بكين في الصين، بإمكان ضيوف المطعم طلب قائمة الطعام المفضلة لديهم من الروبوتات، ومن ثم يقوم المساعدون الرقميون بالبحث عن الطعام المطلوب في المطبخ (في الصورة) وتسليمه إلى النادل الروبوت، الذي يوصله إلى طاولة الزبون. نظام مؤتمت تماماً، كما يحفظ طلبات الزبائن من أجل الزيارة القادمة.

  • Ein Butler-Roboter geht die Treppe hinunter (Foto: Getty Images)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    من لا يحلم بالحصول على خادم شخصي في منزله؟ هناك بالفعل بديل لذلك "الخادم الروبوت" مثل "ووكر" (في الصورة)، الذي يعمل كمساعد وينظم التقويم وحساب البريد الإلكتروني. كما يمكنه أيضاً اللعب مع الأطفال. وهناك أنواع أخرى للخادم الروبوت، حيث يحل محل ساعي البريد ويقوم بتسليم الطرود إلى المنازل. كل شيء ممكن! جينفر فاغنر/ ريم ضوا.


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