 روبوتات البناء قادمة | صنع في ألمانيا | DW | 01.02.2023

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صنع في ألمانيا

روبوتات البناء قادمة

نحتاج إلى شقق، ونحتاج لعمال بناء. في سويسرا يتم الآن طرح أول الربوتات في السوق، الخاصة بإنجاز مشروعات إنشائية. ميلتيادس شميت يوضح كيف يمكنها تسريع وتغيير البناء‫.‬

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Rostock (Mecklenburg-Vorpommern): In der Lebensmittel-Analytik der Bioserv AG in Rostock begutachtet Laborleiterin Ines Teske am 05.02.2002 das Koloniewachstum von Mikroben auf speziellen Nährböden. Das Biotechnologieunternehmen hat sich auf die Forschung und Entwicklung von Produkten und Verfahren für die Humanmedizin sowie für die Nahrungsmittelindustrie spezialisiert. Bioserv wurde vor zehn Jahren gegründet und beschäftigt derzeit 45 Mitarbeiter. (ROS41-070202)

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