روبوتات البناء قادمة

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نحتاج إلى شقق، ونحتاج لعمال بناء. في سويسرا يتم الآن طرح أول الربوتات في السوق، الخاصة بإنجاز مشروعات إنشائية. ميلتيادس شميت يوضح كيف يمكنها تسريع وتغيير البناء.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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